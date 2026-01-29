Brasileirão 2026 tem novo líder em ranking de jogadores mais caros; veja lista

O Brasileirão segue como o campeonato mais valioso das Américas e soma valor de mercado superior a 1 bilhão de euros, o que corresponde a R$ 11 bilhões na cotação atualizada. A competição também registrou nos últimos anos recordes de contratações mais caras, o que reflete o cenário de crescimento do torneio e cada vez mais atletas de peso têm atuado pelos clubes do país. Em 2026, o ranking de jogadores mais caros ganhou um novo líder.

continua após a publicidade

➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso novo canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp

Na temporada 2025, Vitor Roque era o líder da lista de atletas mais valiosos e assumiu o posto quando retornou para o Brasil para vestir a camisa do Palmeiras. O atacante vivia momento de baixa após passagem discreta pelo Barcelona e Real Betis e recuperou seu valor de mercado desde sua transferência para o alviverde. Entretanto, nesta temporada, ganhou na concorrência de outro nome relevante.

Lucas Paquetá acertou com o Flamengo e retorna ao Brasil por 42 milhões de euros, valor recorde de transferências no futebol brasileiro. O meia chega como um dos principais atletas do torneio e se torna o atleta mais caro do Brasileirão empatado com Vitor Roque, ambos avaliados atualmente com 35 milhões de euros, cerca de R$ 217 milhões na cotação mais atualizada. Até então, o primeiro lugar era apenas do jogador alviverde.

continua após a publicidade

Analisando o top cinco mais caros, há um empate coletivo entre diversos atletas nas cinco primeiras posições. No total, 12 jogadores se dividem nas cinco primeiras posições das listas dos valiosos e cinco times aparecem no ranking. O Flamengo é o clube que mais aparece, em cinco oportunidades. Os valores vão dos 35 milhões de euros, dos dois líderes, até 15 milhões de euros, dos jogadores que ocupam o quinto lugar. Nomes como Gerson, Arrascaeta, Yuri Alberto, Pedro e Samuel Lino aparecem no levantamento.

Veja os jogadores mais caros do Brasileirão 2026

1 . Lucas Paquetá (Flamengo) e Vitor Reis (Palmeiras) - 35 milhões de euros (R$ 217 milhões) 2 . Yuri Alberto (Corinthians), Kaio Jorge (Cruzeiro) e Danilo (Botafogo) - 22 mi de euros (R$ 137,3 mi) 3 . Samuel Lino (Flamengo) e Flaco López (Palmeiras) - 20 milhões de euros (R$ 124,8 milhões) 4 . Pedro (Flamengo) e Gerson (Cruzeiro) - 18 milhões de euros (R$ 112,3 milhões) 5 . Andreas Pereira (Palmeiras), Léo Ortiz e Arrascaeta (Flamengo) - 15 milhões de euros (R$ 93,6 milhões)