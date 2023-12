Por que o Brasileirão deveria ter menos times rebaixados?

Seguindo os dados e cifras da Pluri Consultoria, parceira do Lance! Biz, notamos aqui alguns módicos milhões de discrepância e que imperiosamente refletem no resultado final da qualidade e competitividade do jogo e também do posicionamento do campeonato como uma plataforma de exposição para grandes marcas. Se ligou?



Vale a pena sacrificar o seu valioso tempo para curtir um duelo díspar como esse? A não ser que você se esconda atrás da corriqueira muleta: “Vamos no Palmeiras x Criciúma, porque vai ser tranquilo, vazio e sem briga pra levarmos o vovô ou a filhinha” a resposta é claramente negativa.



Reitero: meu total respeito e torcida à longevidade e maior aparição das zebras e zicas, mas a lógica, a razão e o histórico recente não mentem e a resposta é NÃO!



Nunca, em nenhum veículo, em mídia alguma eu já li ou escutei sobre o assunto: por que a CBF não diminui o número de rebaixados ao final do Campeonato Brasileiro?



Sempre tiro a maior onda daquele time grande que cai, meu time já frequentou a Série B e me divirto com os infindáveis memes e resenhas, mas diante do cerne de negócio, dinheiro, cifra e equilíbrio/nível do espetáculo competitivo: vale a pena ter um clube infinitamente inferior em dinheiro e qualidade técnica jogando a Série A para vê-lo cair com 10 rodadas de antecedência já em meados de outubro?