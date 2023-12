A rodada começou com o Bahia abrindo a zona de rebaixamento na 17ª posição, com 41 pontos, tendo o Vasco em 16º (42 unidades) e Santos em 15º (43). Assim que a bola rolou na Fonte Nova, São Januário e Vila Belmiro, os minutos que vieram a seguir foram repletos de emoção, com trocas de posição de tabela de mexer com os nervos do mais estoico torcedor.