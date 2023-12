O que a premiação pelo título do Brasileirão representa para as finanças do Palmeiras?

➤ Cerca de 37,4% de toda a receita prevista com patrocínio e publicidade no ano de 2023 (R$ 127 milhões);



➤ Cerca de 7% de toda a receita operacional líquida prevista no orçamento 2023 (R$ 704,2 milhões);



Bônus milionário da patrocinadora



Além da premiação referente aos direitos de transmissão, o título do Brasileirão renderá outros R$ 10 milhões ao Palmeiras. Este é o bônus previsto no contrato com a Crefisa, principal patrocinadora do clube.



Este dinheiro, no entanto, servirá para abater a dívida que o Verdão tem com a empresa pela contratação de jogadores nos últimos anos. De acordo com o ge.globo, o Palmeiras ainda tem de devolver cerca de R$ 37 milhões.