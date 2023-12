Finanças em alerta: Santos terá queda generalizada de receitas em 2024; veja valores

Direitos de transmissão: a principal "dor de cabeça"



A maior perda que o Santos vai sofrer é referente aos direitos de transmissão da TV. Na Série A, o Peixe tinha uma segurança financeira ao ganhar anualmente um valor total significativo - composto pela cota do PPV, além das quantias referentes à TV aberta, TV fechada e premiação por desempenho.



No Brasileirão de 2022, quando terminou em 12º, o Santos recebeu cerca de R$ 75 milhões do Grupo Globo pelos direitos do Brasileirão. Em 2023, este valor já será menor porque o Peixe não terá direito à variável por perfomance (veja a tabela abaixo).



A queda maior, no entanto, será sentida na próxima temporada, quando o Peixe terá que optar por receber o valor do pay-per-view ou a cota fixa de TV, que é de "apenas" R$ 10 milhões. O prejuízo, portanto, seria de cerca de R$ 65 milhões apenas no Brasileirão.



Já na Copa do Brasil, o pagamento dos direitos de transmissão é feito 100% de acordo com o desempenho dos clubes. Na última edição, o Peixe foi eliminado nas oitavas de final e faturou R$ 8,5 milhões.