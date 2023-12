Como são calculados os valores de ‘premiação’ do Brasileirão?

A cada ano, parte das receitas dos direitos de transmissão é repartida entre os clubes de acordo com a posição final na tabela. Este bolo destinado à "premiação" representa 30% do valor pago pela Globo pelos direitos de transmissão na TV aberta e na TV fechada.



Os valores foram definidos na assinatura dos contratos, em 2019, mas sofrem reajustes anuais de acordo com a média dos índices de inflação IGPM e IPCA (Fator de Correção Monetária). Por isso, os prêmios aumentam a cada ano.



De 2022 para 2023, este reajuste foi de 5,61%, saltando de R$ 450 milhões para cerca de R$ 475 milhões.



Quando há a definição do bolo total a ser dividido, é possível calcular a fatia destinada a cada clube. O campeão recebe sempre a maior parte (10%), o vice ganha um pouco menos (9,5%) e assim por diante. Os quatro rebaixados não recebem nada.