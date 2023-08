Bundesliga aposta em diversos canais de transmissão para conquistar público no Brasil

Apesar da perda da Band, a Bundesliga ainda seguirá na TV aberta, desta vez nas telinhas da TV Cultura e RedeTV!, ambas com a transmissão de um jogo aos finais de semana.



Outras novidades na televisão serão o Nosso Futebol, canal por assinatura presente nas operadoras Claro, DGO e Sky - com dois duelos por rodada -, e o SporTV, que começou a transmitir, pela primeira vez, partidas do Campeonato Alemão. O canal de esportes do Grupo Globo terá, ao todo, 68 jogos do torneio.



