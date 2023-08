Além da TV: Streaming e internet moldando o futuro das transmissões de futebol

Para fazer esse plano acontecer, as plataformas adquiriram direitos de transmissões de campeonatos. A estratégia tem o objetivo de atrair o torcedor para o serviço e fazer com que ele se torne assinante para ver o jogo do seu time ou acompanhar toda uma competição. E consiste em ter a transmissão como chamariz, mas, após a experiência dentro do app, o objetivo é que esse novo assinante se envolva também com os demais conteúdos, ou seja, os filmes, documentários, séries e reality shows, que são o core da empresa. Com isso, a expectativa dos streamings é que esse cliente se apegue aos conteúdos, e permaneça fidelizado com a contratação.



O plano vem funcionando, mas o surgimento de mais um competidor pode mudar o jogo em breve. O surgimento de uma aposta interessante em canais do YouTube focados em transmissões de futebol como a Cazé TV rompem o obstáculo das assinaturas dos serviços da TV a cabo e plataformas de streaming. Isso porque qualquer pessoa com acesso à internet é capaz de acessar o jogo ao vivo de diferentes aparelhos eletrônicos como TVs conectadas e celulares de maneira gratuita.



É interessante observar que esses modelos de negócio, tanto do streaming quanto da transmissão pela internet, surgiram também por uma demanda dos detentores de direitos esportivos. Pois, com as negociações destes direitos com as emissoras de televisão aberta em queda, reduzindo o aporte financeiro e adquirindo menos jogos, abre a necessidade de buscar a diversificação de meios de transmissão para vender as partidas e preservar a manutenção dos campeonatos. É uma necessidade que dá a oportunidade para que os outros meios surfem nessa onda e beneficiem o público com opções de escolha.



Vou trazer um exemplo: a Fifa procurou parceiros para fazer frente à TV Globo com a Copa do Mundo de 2022 no qatar. Como não aconteceram negociações promissoras no digital, a Cazé TV foi uma alternativa de entregar a publicidade já presente dos patrocinadores do campeonato por uma janela disponível e com grande potencial. A união desses dois fatores resultou em benefícios para ambos, pois levou todo o protagonismo da competição para Cazé TV, trouxe espaço para as marcas parceiras da Fifa e também beneficiou as marcas parceiras do próprio canal do YouTube.