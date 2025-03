Por que a Amazon está investindo pesado em esportes ao vivo?

O Brasileirão 2025 começou no último fim de semana com uma novidade importante no mercado de transmissões esportivas: a Amazon Prime Video agora faz parte dos detentores dos direitos do torneio. Pelo acordo firmado com a Liga Forte União, o streaming irá exibir um jogo exclusivo por rodada entre 2025 e 2029, totalizando 190 partidas ao longo do contrato.



Para isso, a empresa de Jeff Bezos desembolsará mais de R$ 1,6 bilhão ao longo de cinco anos. Mas o que está por trás desse forte investimento nos direitos esportivos?

⚽ Amazon e o esporte: uma aposta global

A Amazon não está mirando apenas no Brasileirão. A empresa já transmite competições de peso como a NBA e NFL, além da Copa do Brasil desde 2022. O objetivo? Fortalecer sua posição como um dos principais players do mercado de streaming esportivo e atrair ainda mais assinantes para sua plataforma.

💰Por que tanto interesse nos esportes ao vivo?

A estratégia da Amazon em investir bilhões em esportes ao vivo pode ser explicada por alguns fatores-chave:

🔹 Audiência garantida: Eventos esportivos ao vivo atraem grandes audiências e incentivam os torcedores a assinarem a plataforma para assistir aos jogos exclusivos.

🔹 Baixa taxa de cancelamento (churn rate): Esportes ao vivo mantêm os assinantes engajados e reduzem cancelamentos, pois os torcedores querem acompanhar suas equipes ao longo da temporada.

🔹 Vendas e publicidade: Além de novas assinaturas, a Amazon pode lucrar com publicidade e também impulsionar compras dentro da plataforma, oferecendo descontos e produtos relacionados ao esporte.

🔹 Expansão de mercado: Com transmissões esportivas locais e internacionais, a Amazon fortalece sua presença em diferentes países e amplia sua base de assinantes globalmente.

📡 O impacto no mercado de transmissão

A entrada da Amazon no Brasileirão 2025 marca um novo capítulo na disputa por direitos esportivos no Brasil. Com cada vez mais empresas de streaming apostando nos esportes ao vivo, plataformas tradicionais como TV aberta e fechada precisam se reinventar para competir.

A estratégia da Amazon é clara: consolidar-se como uma das principais opções para quem quer assistir aos maiores eventos esportivos do mundo sem depender da TV convencional. O esporte virou um pilar estratégico para o crescimento do Prime Video, e os torcedores brasileiros agora fazem parte desse jogo bilionário.