Quanto o brasileiro Jean Silva faturou pela vitória no UFC 314?

A vitória impressionante de Jean “Lorde” Silva no UFC 314, realizado neste sábado (12), em Miami, não rendeu apenas reconhecimento esportivo. O brasileiro também saiu com o bolso cheio após dominar o americano Bryce Mitchell e garantir a finalização ainda no segundo round.



Além da bolsa de US$ 58 mil (cerca de R$ 340 mil, na cotação atual de R$ 5,87), Jean Silva foi premiado com o tradicional bônus de "performance da noite", no valor de US$ 50 mil (R$ 293,5 mil). Ao todo, o brasileiro faturou US$ 108 mil — o equivalente a R$ 633,5 mil.

💸 Outros destaques da noite

Outro brasileiro que saiu premiado foi Diego Lopes. Mesmo sendo derrotado na luta principal contra Alexander Volkanovski, ele protagonizou uma batalha eletrizante e recebeu o bônus de "luta da noite", também no valor de US$ 50 mil (R$ 293,5 mil).

Lopes teve sua maior bolsa no UFC: segundo estimativas, recebeu US$ 500 mil (R$ 2,93 milhões) como salário-base por disputar o cinturão.

📊 Balanço dos brasileiros no UFC 314:

Jean Silva:

– Bolsa: US$ 58 mil (R$ 340 mil)

– Bônus: US$ 50 mil (R$ 293,5 mil)

Total: R$ 633,5 mil

Diego Lopes:

– Bolsa: US$ 500 mil (R$ 2,93 milhões)

– Bônus: US$ 50 mil (R$ 293,5 mil)

Total: R$ 3,22 milhões



