Escalação: Palmeiras tem dilema em dois setores para duelo na Libertadores

Abel Ferreira possui alguns dilemas para definir a escalação do Palmeiras para o jogo contra o Cerro Porteño, no Allianz Parque, válido pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Libertadores.

Poupado na vitória sobre o Sport, Richard Ríos voltou a treinar com o elenco durante a semana e deve ser novidade para a estreia do Palmeiras em casa na Libertadores. O colombiano disputa uma vaga no time titular com Emiliano Martínez e Lucas Evangelista, que começaram jogando no fim de semana.

Após escalar um time alternativo no Brasileirão por conta do calendário apertado neste início de temporada, Abel Ferreira deve promover os retornos de Estêvão, Raphael Veiga e Gustavo Gómez, que foram reservas na última partida.

No início da semana, Paulinho foi liberado pelo Núcleo de Saúde e Performance (NSP), iniciou a transição física na Academia de Futebol e está próximo de estrear com a camisa alviverde. No entanto, ele ainda não estará à disposição contra o Cerro Porteño, assim como Mayke, Marcos Rocha, Maurício e Bruno Rodrigues — todos em recuperação com o departamento médico do clube.

Abel Ferreira possui dúvidas na defesa e meio-campo para definir a escalação do Palmeiras (Foto: Fabio Giannelli/AGIF

Provável escalação do Palmeiras

Portanto, a provável escalação do Palmeiras para encarar o Cerro Porteño tem: Weverton; Bruno Fuchs, Gómez, Micael (Murilo) e Piquerez; Emiliano Martínez, Lucas Evangelista e Raphael Veiga; Facundo Torres, Estêvão e Vitor Roque.

As equipes se enfrentam nesta quarta-feira (9), a partir das 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque, pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores. Empatado em pontos com o rival, o Verdão pode assumir a liderança do grupo caso vença no Allianz.