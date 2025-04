Palmeiras x Cerro Porteño: onde assistir, horário e prováveis escalações

Ficha do jogo PAL CER 2ª Rodada Grupo G - Copa Libertadores Data e Hora quarta-feira (9), às 21h30 (de Brasília) Local Allianz Parque, em São Paulo (SP) Árbitro Andres Rojas (COL) Assistentes Alexander Guzman (COL) e Jhon Leon (COL) Var Carlos Orbe (EQU) Onde assistir TV Globo (TV aberta) e pelo Paramount+ (Streaming)

Palmeiras e Cerro Porteño-PAR se enfrentam nesta quarta-feira (9), às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo. O duelo, válido pela segundada rodada da fase de grupos da Copa Libertadores, terá transmissão TV Globo (TV aberta) e pelo Paramount+ (Streaming).

continua após a publicidade

+ Palmeiras x Cerro Porteño: retrospecto e confrontos pela Libertadores

A equipe comandada por Abel Ferreira estreou com vitória por 3 a 2 na competição, fora de casa, contra o Sporting Cristal. Estêvão, Piquerez (de pênalti) e Richard Ríos, nos acréscimos do segundo tempo, marcaram os gols do Verdão.

Os paraguaios também somaram três pontos na primeira rodada. Atuando em casa, o Cerro Porteño derrotou o Bolívar por 4 a 2 e lidera o grupo devido à quantidade de gols marcados (4 contra 3).

continua após a publicidade

No confronto, a comissão técnica do Palmeiras terá que lidar com os seguintes desfalques: Bruno Rodrigues (cirurgia no joelho esquerdo), Paulinho (transição física), Mayke (lesão na coxa esquerda), Mauricio (transição física) e Marcos Rocha (transição física).

Já Richard Ríos, poupado na vitória contra o Sport, pelo Brasileirão, treinou normalmente com o restante do elenco e retorna à equipe nesta noite.

continua após a publicidade

Richard Ríos durante partida do Palmeiras (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Tudo sobre o jogo entre Palmeiras e Cerro Porteño (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS x CERRO PORTEÑO

2ª rodada — Fase de Grupos — Copa Libertadores

📆 Data e horário: quarta-feira, 9 de abril, às 21h30 (de Brasília);

📍 Local: Allianz Parque, em São Paulo;

👁️ Onde assistir: Globo (canal aberto) e Paramount+ (streaming).

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

PALMEIRAS: Weverton; Bruno Fuchs, Gustavo Gómez, Micael e Piquerez; Emiliano Martínez (Richard Ríos), Lucas Evangelista e Raphael Veiga; Estêvão, Facundo Torres (Flaco López) e Vitor Roque.

CERRO PORTEÑO: Gatito Fernández; Morel, Guillermo Benítez e Valdez; Alan Benítez, Piris da Motta, Gastón Giménez, Carrizo e Velázquez; Aguayo e Torres.