10 anos de Allianz Parque! Palmeiras coleciona títulos e tem alto aproveitamento em casa

Casa do Palmeiras localizada no mesmo terreno desde 1917, o Allianz Parque foi inaugurado no dia 19 de novembro de 2014 como o símbolo de uma nova era na história do clube paulista. No local, nesta década, o Verdão conquistou títulos, recordes e números importantes, como um aproveitamento de 73% dos pontos disputados e uma média de 1,90 gol marcado por partida.

continua após a publicidade

➡️ Com pedido de Abel e ajuda de Leila, Palmeiras envia avião para ter convocados contra o Bahia

No geral, foram 308 jogos, 205 vitórias, 60 empates, 43 derrotas, 587 gols marcados e 227 gols sofridos na casa palmeirense. Nesta temporada, aliás, o aproveitamento de pontos tem sido o melhor, com 84,06%, e de vitórias, com 78,26%, além de ter o menor índice de derrotas, com apenas 4,35%. A maior série invicta é de 31 jogos entre 2022 e 2023

No Allianz Parque, o Palmeiras enfrentou 87 adversários diferentes, sendo a maior vítima o São Paulo, derrotado 13 vezes no estádio, seguido por Santos (11), Fluminense (9), Bragantino (7), Internacional (7), Athletico-PR (6) e Corinthians (6).

continua após a publicidade

➡️ Allianz Parque completa dez anos; veja os números do estádio!

Artilheiro do Allianz Parque

Raphael Veiga é o artilheiro do loca, com 51 gols, e possui também a marca de gol mais rápido no local, com 15 segundos de jogo. Na maior goleada do estádio, por 8 a 1 sobre o Independiente Petrolero-BOL pela Libertadores de 2022, Veiga deixou sua marca duas vezes.

Único jogador do atual elenco que está no clube desde a primeira temporada completa do Allianz Parque, em 2015, Dudu é o palmeirense que acumula mais jogos na arena, sendo 204, e mais assistências, com 50.

continua após a publicidade

Foto: Ettore Chiereguini/AGIF

Títulos na casa alviverde

A primeira taça veio em 2015, pela Copa do Brasil, cuja última cobrança na disputa de pênaltis foi convertida pelo goleiro Fernando Prass. Depois, foi a vez de conquistar a taça do Brasileiro, em 2016. Em 2020, o Verdão venceu o Paulistão contra o Corinthians e, no ano seguinte, levou a Copa do Brasil. Na sequência, em 2022, vieram o Paulistão, sobre o São Paulo, a Recopa e mais um Brasileirão. Em 2023 e 2024, mais dois títulos estaduais.

➡️ Estêvão, Gómez, Weverton… veja planejamento para os convocados do Palmeiras no Brasileirão

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras