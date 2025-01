Entenda se o Campeonato Carioca terá premiação em 2025

A edição de 2025 do Campeonato Carioca começa no sábado (11) e terá sua grande final no dia 9 de março. Disputado em um formato enxuto, com a fase inicial e as decisões ocorrendo em menos de dois meses, o torneio contará com 12 equipes, entre os quatro grandes do estado, além de clubes tradicionais e os emergentes.

A maioria dos campeonatos estaduais reserva aos campeões o troféu, a glória, mas também um valor em premiação. No entanto, no Carioca as coisas não têm funcionado dessa forma. Será que em 2025 o campeão receberá prêmio em dinheiro? O Lance! Biz te explica.

Assim, como nos últimos anos, o Campeonato Carioca de 2025 não terá um valor reservado para ser dado como premiação ao campeão ou ao vice. Segundo a apuração do Lance!, os clubes receberão um valor como garantia mínima fixa pela participação e, dependendo da performance comercial do campeonato, como venda de placas, espaços, patrocínios, todos os clubes devem receber mais uma porcentagem ao final da competição.

Partida entre Flamengo e Fluminense válida pelo Campeonato Carioca 2024 (Foto: André Fabiano/Código19/Gazeta Press)

A expectativa é de que o retorno da transmissão do campeonato ao Grupo Globo proporcione boa performance comercial ao Carioca.

Os clubes chegaram a discutir a possibilidade de separar para a premiação uma porcentagem do valor do contrato com a emissora para a transmissão, porém não chegaram a um acordo.

A última vez que o Estadual do Rio pagou um prêmio ao primeiro colocado foi em 2020, coincidentemente, último ano do contrato anterior com a TV Globo. Naquela edição, o campeão recebeu R$ 2 milhões.

Em 2025, os jogos do carioca terão transmissão da Globo e da Band, na TV aberta; SporTV e Bandsports, na fechada; e no Premiere, pay-per-view do Grupo Globo.