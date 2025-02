Com Vitor Roque, Palmeiras promove mudanças na lista do Paulistão Verdão encara o São Bernardo no próximo sábado (1º), fora de casa, pelas quartas de final da competição estadual

Vitor Roque, novo reforço do Palmeiras (Foto: Reprodução/Palmeiras) Vitor Roque, novo reforço do Palmeiras (Foto: Reprodução/Palmeiras)