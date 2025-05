Ex-Corinthians e Flamengo bate marca histórica no futebol mundial aos 41 anos

Ex-Corinthians e Flamengo, o goleiro Felipe bateu uma marca histórica aos 41 anos. Jogador do Differdange, de Luxemburgo, ele chegou a quarta maior sequência sem sofrer gols na história do futebol mundial.

Felipe ficou 16 jogos sem levar gols e atingiu 1.561 minutos de invencibilidade. O recorde se encerrou no domingo (18), no empate em 1 a 1 com o Racing, pela 29ª rodada da primeira divisão luxemburguesa.

- Um marco que vai além das estatísticas. Essas luvas guardam histórias de suor, silêncio e fé. Foram minhas companheiras nos jogos que me levaram a um feito histórico para o futebol mundial - escreveu Felipe, nas redes sociais.

O goleiro defende o Differdange desde julho do ano passado após uma curta passagem pelo Sampaio Corrêa. Pelo time europeu, ele atuou nas fases preliminares da Liga dos Campeões e da Liga Europa, além de conquistar o título do Campeonato Luxemburguês por antecedência.

A equipe tem 21 pontos de vantagem para o UNA Strassen, atual segundo colocado. Os dois times se enfrentam pela última rodada da competição neste domingo (25). Na outra semana, Felipe pode conquistar mais uma taça na temporada ao encarar o Dudelange, pela final da Copa de Luxemburgo.

Ranking de goleiros com mais tempo sem levar gol

Mazarópi (Vasco): 1.816 minutos

Neneca (Vasco): 1.636 minutos

Jorge Reis (Rio Branco-ES): 1.604 minutos

Felipe (Differdange-LUX): 1.561 minutos

El Batal (Al-Ahly-ARA): 1.442 minutos

Gainete (Internacional): 1.394 minutos

Dany Verlinden (Club Brugge-BEL): 1.390 minutos

José Maria Buljubasich (Universidad Católica): 1.352 minutos

Van Der Sar (Manchester United-ING): 1.311 minutos

Marcelino (Ferroviário-CE): 1.295 minutos

Felipe tem passagens marcantes por Corinthians e Flamengo

Com um currículo recheado de grandes clubes, Felipe ganhou notoriedade no Corinthians, onde foi campeão da Série B do Campeonato Brasileiro em 2008 e da Copa do Brasil em 2009. Ele saiu do clube em 2011 para atuar no Braga, de Portugal.

Pelo Flamengo, o goleiro atuou por quatro temporadas e também venceu a Copa do Brasil, em 2013. Ao todo, foram oito temporadas e mais de 350 partidas vestindo as camisas dos dois times de maior torcida do país.



Criado e revelado pelo Vitória, Felipe jogou em outros times tradicionais, como Bragantino, Figueirense e Paraná Clube. Ele também atuou pelo São Caetano, Botafogo-PB, Boavista-RJ, Taubaté-SP, Capital-DF, Santa Rosa-PA e Sampaio Corrêa.