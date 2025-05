Palmeiras soma quatro desfalques para jogo com Flamengo pelo Brasileirão

O Palmeiras terá, ao menos, quatro desfalques para a partida contra o Flamengo, no próximo domingo (25), no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro. Líder com 22 pontos, o Verdão está quatro à frente do clube carioca, que ocupa a segunda colocação.

Ao receber o terceiro cartão amarelo e, na sequência, ser expulso no clássico contra o São Paulo, Abel Ferreira foi punido com dois jogos de suspensão. O técnico já cumpriu o primeiro na vitória sobre o RB Bragantino, mas seguirá fora do banco de reservas no duelo deste fim de semana.

Felipe Anderson sentiu um incômodo na coxa direita e precisou ser substituído ainda nos minutos iniciais da partida contra o Ceará. O meia foi submetido a exames de imagem, que não apontaram lesão, mas sim um edema na região. Ele não participou do treinamento com o restante do elenco na Academia de Futebol e será desfalque para o confronto contra o Flamengo.

O atacante Bruno Rodrigues segue em transição física e deve retornar no meio da próxima semana, enquanto Richard Rìos, assim como o treinador português, está fora devido ao acúmulo de cartões.

As equipes se enfrentam neste domingo (25), às 16h (de Brasília), no Allianz Parque, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. Mesmo em caso de derrota para o rival, o Verdão seguirá na liderança da competição.

Palmeiras recebe o Flamengo neste domingo, no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro (Foto: Fabio Giannelli/AGIF)

Veiga treina e será novidade no Palmeiras

Raphael Veiga sentiu dores na região lombar e foi poupado pela comissão técnica na vitória do Palmeiras por 3 a 0 sobre o Ceará, resultado que garantiu a classificação às oitavas de final da Copa do Brasil.

O meio-campista, no entanto, participou normalmente das atividades com o restante do elenco na última sexta-feira (23) e deve ser opção no banco de reservas para o confronto contra o Flamengo.