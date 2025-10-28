Veja o desempenho dos brasileiros negociados na última janela

Na última janela de transferências, a do verão europeu, diversos brasileiros foram negociados no futebol mundial. Confira com o Lance! Biz o levantamento realizado pelo site alemão "Transfermarkt" e veja como estão desempenhando os atletas do Brasil que foram negociados no meio do ano.

O primeiro da lista é o Gerson, ex-Flamengo, que foi vendido ao Zenit, da Rússia, por 25 milhões de euros (R$ 156,3 milhões). Até agora, o atleta disputou oito jogos, começando cinco nos 11 iniciais. Gerson marcou apenas um gol até agora.

Outro ex-jogador do Rubro Negro que foi para o mercado europeu foi Wesley, que acertou com a Roma. A equipe italiana pagou 63,7 milhões de euros (R$ 398 milhões) para contar com o lateral brasileiro em seu elenco. Até agora, Wesley já soma nove jogos pela Roma e um gol.

O brasileiro que foi vendido pelo valor mais alto foi Matheus Cunha, negociado com o Manchester United, por 70 milhões de euros (R$ 437,4 milhões). Até então, foram 10 jogos para o brasileiro e dois gols marcados.

Matheus Cunha reage durante jogo entre Manchester United e Fulham, pela Premier League (Foto: Justin Tallis/AFP)

Um dos destaques do Mundial de Clubes, João Pedro, saiu do Brighton para defender as cores do Chelsea, também nesta janela. O atacante custou 34,5 milhões de euros (R$ 215,7 milhões) ao time londrino, se tornando um dos pilares da equipe. São 14 partidas, cinco gols e três assistências.

Estêvão, joia da base palmeirense também foi um dos reforços do Chelsea. O garoto já jogou 10 jogos, fez quatro gols e duas assistências. O jovem custou 30 milhões de euros (R$ 187,6 milhões) aos blues.

Vindo do futebol francês, Luis Henrique, agora na Inter de Milão, foi comprado pela equipe Nerazzuri por 23 milhões de euros (R$ 143,7 milhões). Com nove partidas, sem gols ou assistências, o atleta busca voltar ao alto nível que já apresentou no Olympique de Marselha.