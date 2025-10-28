Atlético-MG x Del Valle: vaga na final garante premiação milionária

O Atlético-MG volta a campo nesta terça-feira (28), às 21h30 (de Brasília), na Arena MRV, para a grande decisão conta o Independiente del Valle valendo vaga na final da Copa Sul-Americana. O Galo, caso se classifique, além de esquentar o sonho da Libertadores em 2026, colocará mais alguns milhões nos cofres.

Com a participação na semifinal e a campanha até então, o clube mineiro já somou R$ 19,9 milhões com as classificações e vitórias na fase de grupos. Em caso de classificação, o Atlético pode embolsar mais R$ 11,3 milhões como vice-campeão e mais R$ 36,9 milhões em caso de título.

A equipe comandada por Jorge Sampaoli vê na Sul-Americana, segundo escalão continental, a chance de voltar à Libertadores após o vice de 2024 e aumentar o investimento para a próxima temporada. O campeão garantirá vaga na fase de grupos da competição em 2026.

Este é o caminho mais curto, já que a equipe está a 11 pontos do G-6 do Campeonato Brasileiro e ainda precisa ligar o alerta a apenas cinco da zona de rebaixamento. Faltando nove jogos, o Atlético-MG soma apenas 36 pontos e ocupa a 13ª colocação.

A premiação do Atlético-MG na Sul-Americana

Fase de grupos: 900 mil dólares / R$ 4,8 milhões

Vitória na fase de grupos: 230 mil dólares / R$ 1,24 milhão

Playoff: 500 mil dólares / R$ 2,7 milhões

Oitavas de final: 600 mil dólares / R$ 3,2 milhões

Quartas de final: 700 mil dólares / R$ 3,7 milhões

Semifinal: 800 mil dólares / R$ 4,3 milhões

Vice-campeão: 2 milhões dólares / R$ 11,3 milhões

Campeão: 6,5 milhões dólares / R$ 36,9 milhões

No jogo de ida, no Equador, Dudu marcou aos 46 minutos do segundo tempo o gol que decretou o empate por 1 a 1, trazendo o resultado para Belo Horizonte. Em caso de nova igualdade, a decisão será nos pênaltis.