Palmeiras mantém confiança em Abel e sustenta plano de renovação

A eliminação do Palmeiras para o Corinthians nas oitavas de final da Copa do Brasil, em pleno Allianz Parque, não abala a confiança da diretoria no trabalho de Abel Ferreira. O treinador continua com a opção de assinar a extensão contratual até dezembro de 2027, data que marca o fim do segundo mandato da presidente Leila Pereira.

As partes chegaram a alinhar os últimos detalhes para a permanência da comissão técnica, mas as tratativas esfriaram antes da viagem aos Estados Unidos para a disputa do Mundial. Posteriormente, o português afirmou estar próximo de oficializar o novo vínculo, com o pedido de inclusão de uma única cláusula: a possibilidade de deixar o clube caso a equipe não conquiste títulos na temporada.

Desde que assumiu o comando do Palmeiras, no fim de 2020, Abel Ferreira conquistou títulos em todas as temporadas, incluindo duas edições da Conmebol Libertadores. Em 2025, a comissão técnica ainda mantém chances de levantar um troféu, mas as possibilidades se restringem a duas competições após a queda na Copa do Brasil.

Em entrevista após a derrota, o treinador português afirmou que não é o momento de pensar em uma nova eliminação, mas sim de analisar os erros cometidos e buscar caminhos para corrigir falhas, seja dentro ou fora das quatro linhas.

- Queremos que o Abel (Ferreira) fique até dezembro de 2027 (data do término do mandato de Leila Pereira). E, se o Abel quiser, ele já disse que tem essa vontade (permanecer no clube), ele continuará conosco - disse Anderson Barros, diretor de futebol do Palmeiras, em entrevista coletiva.

Diretor de futebol do Palmeiras, Anderson Barros afirmou que o clube segue com a intenção de renovar com Abel Ferreira (Foto: Vitor Palhares/Lance!)

O entendimento interno, segundo apuração da reportagem, é de que Abel Ferreira e sua comissão técnica precisam de tempo para adaptar a equipe após a reformulação proposta para a temporada. Ainda assim, há a percepção de que o processo tem avançado de forma mais lenta do que o previsto.

As conquistas do treinador e a boa relação com Anderson Barros e Leila Pereira são pilares para a continuidade do planejamento. No entanto, as cobranças internas após mais uma eliminação diante do rival devem seguir presentes ao longo de 2025.

Caso cumpra a promessa de permanecer no cargo apenas em caso de título, a torcida do Palmeiras terá uma resposta definitiva sobre o futuro do comando técnico apenas em dezembro.