Palmeiras eleva receitas com Mundial, supera meta e mira arrecadação bilionária

Beneficiado pela premiação arrecadada no Mundial de Clubes, o Palmeiras acumulou novo superávit no mês de junho e caminha para bater a meta orçamentária aprovada no início da temporada pelo Conselho de Orientação Fiscal (COF), estimada em pouco menos de R$ 60 milhões.

continua após a publicidade

+ Palmeiras busca encerrar jejum após não marcar contra rival em jogos eliminatórios

Com o resultado, o clube registrou R$ 194 milhões em receitas no mês, sendo R$ 152,2 milhões apenas em premiações. Assim como adiantado pela reportagem, a diretoria alviverde não incluiu no orçamento eventuais prêmios por desempenho esportivo no Mundial, já que não tinha ciência do valor total quando o planejamento foi aprovado.

O restante do valor, por sua vez, veio de patrocínios (R$ 17,7 milhões), direitos de transmissão (R$ 11,5 milhões) e receitas com plano de sócios, Allianz Parque e parte social (R$ 16,6 milhões). Junho, inclusive, é o segundo mês de maior receita registrada pelo Palmeiras em 2025, atrás apenas de janeiro, quando a diretoria embolsou R$ 275,184 milhões.

continua após a publicidade

O resultado financeiro apresentado nos seis primeiros meses do ano aproximam o clube a bater a meta de R$ 1,05 bilhão estipulada. Até o momento, o resultado aponta a entrada de R$ 771 milhões, sem registrar as saídas de Estêvão e Richard Ríos para o futebol europeu.

O desempenho nos torneios eliminatórios, por sua vez, pode ampliar a receita do clube com premiações esportivas. Na próxima quarta-feira (5), a equipe comandada por Abel Ferreira tenta reverter a desvantagem de um gol no Allianz Parque para avançar às quartas de final da Copa do Brasil.

continua após a publicidade

Na Libertadores, o Verdão enfrentará o Universitario, do Peru, após ter feito a melhor campanha na fase de grupos da competição.

Balanço financeiro do Palmeiras para a temporada 2025 (Foto: Divulgação/Palmeiras)

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras