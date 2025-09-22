menu hamburguer
Lance! Biz

Ouro no Mundial, Caio Bonfim recebe prêmio inferior a três dias de salário de Neymar

Confira a premiação do brasileiro por conquista na marcha atlética

Caio Bonfim com a medalha de ouro da Marcha Atlética no Mundial de Atletismo (Foto: Jewel SAMAD / AFP)
imagem cameraCaio Bonfim com a medalha de ouro da Marcha Atlética no Mundial de Atletismo (Foto: Jewel SAMAD / AFP)
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 22/09/2025
22:20
  Matéria
  Mais Notícias

Caio Bonfim conquistou a medalha de ouro inédita para o Brasil nos 20 km da marcha atlética no Mundial de Tóquio no último sábado (20). Esta foi a quarta medalha do atleta, que se tornou o brasileiro mais premiado da história da competição.

Além da medalha, Caio recebeu prêmio financeiro pelo do título da prova. O marchador faturou US$ 70 mil (R$ 372,8 mil) pelo primeiro lugar no Mundial.

Como fator de comparação o valor da premiação conquistada por Caio Bonfim equivale a cerca de dois dias e meio do salário de Neymar, jogador do Santos.

Conforme apurou o Lance!, de acordo com o contrato vigente até dezembro, o camisa 10 do Peixe recebe R$ 4,1 milhões por mês, o que corresponde a R$ 136,7 mil por dia aproximadamente. Dessa forma, em menos de três dias de trabalho, o atacante alcança a quantia paga ao atleta pelo título mundial.

A conquista de Caio Bonfim

Prata nas Olimpíadas de Paris, Caio Bonfim conquistou a medalha de ouro na prova de marcha atlética de 20 km no Mundial de Atletismo. O brasileiro venceu a competição nesta sexta-feira (19) no Japão, completando o percurso em 1 hora, 18 minutos e 35 segundos.

O marchador brasileiro terminou a prova com oito segundos de vantagem sobre o segundo colocado. Durante a competição, Bonfim manteve-se entre os líderes, alternando posições do primeiro ao sexto lugar nos 6 quilômetros finais antes de garantir a vitória.

Caio Bonfim campeão da marcha atlética no Mundial de Atletismo no Japão (Foto: Jewel Samad/ AFP)
Caio Bonfim campeão da marcha atlética no Mundial de Atletismo no Japão (Foto: Jewel Samad/ AFP)

