Caio Bonfim conquistou a medalha de ouro inédita para o Brasil nos 20 km da marcha atlética no Mundial de Tóquio no último sábado (20). Esta foi a quarta medalha do atleta, que se tornou o brasileiro mais premiado da história da competição.

Além da medalha, Caio recebeu prêmio financeiro pelo do título da prova. O marchador faturou US$ 70 mil (R$ 372,8 mil) pelo primeiro lugar no Mundial.

Como fator de comparação o valor da premiação conquistada por Caio Bonfim equivale a cerca de dois dias e meio do salário de Neymar, jogador do Santos.

Conforme apurou o Lance!, de acordo com o contrato vigente até dezembro, o camisa 10 do Peixe recebe R$ 4,1 milhões por mês, o que corresponde a R$ 136,7 mil por dia aproximadamente. Dessa forma, em menos de três dias de trabalho, o atacante alcança a quantia paga ao atleta pelo título mundial.

A conquista de Caio Bonfim

Prata nas Olimpíadas de Paris, Caio Bonfim conquistou a medalha de ouro na prova de marcha atlética de 20 km no Mundial de Atletismo. O brasileiro venceu a competição nesta sexta-feira (19) no Japão, completando o percurso em 1 hora, 18 minutos e 35 segundos.

O marchador brasileiro terminou a prova com oito segundos de vantagem sobre o segundo colocado. Durante a competição, Bonfim manteve-se entre os líderes, alternando posições do primeiro ao sexto lugar nos 6 quilômetros finais antes de garantir a vitória.

