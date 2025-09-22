COB Expo promove debate sobre a Lei de Incentivo ao Esporte em painéis do evento

Comitê Olímpico do Brasil promoverá na COB Expo 2025 uma série de painéis que destacam o impacto da Lei de Incentivo ao Esporte em diversas modalidades. O tema será debatido em encontros ao longo dos cinco dias de evento, que acontece em São Paulo, no Pro Magno Centro de Eventos, na zona norte da capital, a partir desta quarta-feira (24).]

continua após a publicidade

➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso novo canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp

Uma das empresas que estará presente nas discussões do tema é a Trilha Gestão, especialista em setores como governança, gestão de projetos e captação de recursos através da lei federal. Leonardo Castro, CEO da corporação, participará de painéis que detalham as novidades ligadas à Lei de Incentivo ao Esporte e estratégias para melhorar a captação através dela e ter sucesso em projetos ligados à regulamentação.

No total, serão três painéis nos dias 25, 26 e 27 de setembro. O executivo da Trilha Gestão destaca que o objetivo na COB Expo é apresentar alternativas para que entidades ligadas ao ecossistema esportivo do Brasil consigam ser beneficiadas pela lei.

continua após a publicidade

- Pelo segundo ano consecutivo estaremos na COB Expo, reafirmando nosso compromisso com a construção de um ecossistema esportivo brasileiro mais sólido, transparente e sustentável. Não só aqui, mas durante todo o ano, rodamos o Brasil difundindo conhecimento, realizando cursos com o objetivo de contribuir para a profissionalização das organizações e ampliar o impacto social do esporte no Brasil através da Lei de Incentivo ao Esporte. Sempre falamos que não falta verba, mas projetos bem montados e preparados para receber o aporte das empresas. Quanto mais evoluirmos mais nesse sentido, mais crianças e jovens impactados pelo esporte teremos em nosso país - destaca Leonardo Castro.

Luciano Castro é o CEO da Trilha Gestão. (Foto: Reprodução/Instagram/@leonardocmcastro)

Veja a programação dos painéis sobre Lei de Incentivo ao Esporte na COB Expo

Como transformar ideias esportivas em propostas de sucesso na Lei de Incentivo ao Esporte

Local: Espaço Talks;

Data: 25/09;

Hora: 15h;

Convidado: Ricardo Resende - CEO da Confederação Brasileira de Ginástica

A nova Lei de Incentivo

A nova Lei de Incentivo

Local: Sala Trilha;

Data: 26/09;

Horário: 10h;

Convidado: Bruno Queiróz - Analista de Responsabilidade Social na Fundação Vale;

Lei de Incentivo ao esporte: como captar recursos e desenvolver projetos bem-sucedidos