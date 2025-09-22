menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsLance! Biz

COB Expo promove debate sobre a Lei de Incentivo ao Esporte em painéis do evento

Tema será apresentado em três painéis do evento, que acontecerá em São Paulo nesta semana

COB Expo 2024
imagem cameraCOB EXpo 2024 também reuniu painéis para debater a Lei de Incentivo ao Esporte. (Foto: Reprodução/promagno.com.br)
Vinicius Barbosa Harfush
São Paulo (SP)
Comitê Olímpico do Brasil promoverá na COB Expo 2025 uma série de painéis que destacam o impacto da Lei de Incentivo ao Esporte em diversas modalidades. O tema será debatido em encontros ao longo dos cinco dias de evento, que acontece em São Paulo, no Pro Magno Centro de Eventos, na zona norte da capital, a partir desta quarta-feira (24).]

➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso novo canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp

Uma das empresas que estará presente nas discussões do tema é a Trilha Gestão, especialista em setores como governança, gestão de projetos e captação de recursos através da lei federal. Leonardo Castro, CEO da corporação, participará de painéis que detalham as novidades ligadas à Lei de Incentivo ao Esporte e estratégias para melhorar a captação através dela e ter sucesso em projetos ligados à regulamentação.

No total, serão três painéis nos dias 25, 26 e 27 de setembro. O executivo da Trilha Gestão destaca que o objetivo na COB Expo é apresentar alternativas para que entidades ligadas ao ecossistema esportivo do Brasil consigam ser beneficiadas pela lei.

- Pelo segundo ano consecutivo estaremos na COB Expo, reafirmando nosso compromisso com a construção de um ecossistema esportivo brasileiro mais sólido, transparente e sustentável. Não só aqui, mas durante todo o ano, rodamos o Brasil difundindo conhecimento, realizando cursos com o objetivo de contribuir para a profissionalização das organizações e ampliar o impacto social do esporte no Brasil através da Lei de Incentivo ao Esporte. Sempre falamos que não falta verba, mas projetos bem montados e preparados para receber o aporte das empresas. Quanto mais evoluirmos mais nesse sentido, mais crianças e jovens impactados pelo esporte teremos em nosso país - destaca Leonardo Castro.

Luciano Castro é o CEO da Trilha Gestão
Luciano Castro é o CEO da Trilha Gestão. (Foto: Reprodução/Instagram/@leonardocmcastro)

Veja a programação dos painéis sobre Lei de Incentivo ao Esporte na COB Expo

Como transformar ideias esportivas em propostas de sucesso na Lei de Incentivo ao Esporte

  • Local: Espaço Talks;
  • Data: 25/09;
  • Hora: 15h;
  • Convidado: Ricardo Resende - CEO da Confederação Brasileira de Ginástica
  • A nova Lei de Incentivo

  • Local: Sala Trilha;
  • Data: 26/09;
  • Horário: 10h;
  • Convidado: Bruno Queiróz - Analista de Responsabilidade Social na Fundação Vale;

Lei de Incentivo ao esporte: como captar recursos e desenvolver projetos bem-sucedidos

  • Local: Sala 8;
  • Data: 27/09;
  • Horário: 13h;
  • Convidados: Marcelo Vido, Diretor de Operações do COB; Daniel Santiago, Gerente dos Jogos da Juventude do COB e Fernanda Fingerl, gerente da Fundação Vale;
  • Mediador: Fernando Gavini, CEO e diretor de conteúdo do portal Olimpíada Todo Dia

