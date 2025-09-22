Após reclamações, Santos muda logotipo do patrocinador máster no uniforme

O Santos promoveu uma alteração na camisa oficial após pedidos da torcida. A mudança está relacionada à aplicação da marca 7K, empresa de apostas que ocupa o posto de patrocinadora máster do clube.

No último domingo (21), os jogadores entraram em campo já com o uniforme atualizado, que trouxe o logotipo em tamanho reduzido na parte central da camisa, na vitória por 1 a 0 sobre o São Paulo, na Vila Belmiro, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A ação também contou com ativações no estádio, mesmo sob forte chuva na Baixada Santista, incluindo a distribuição de algumas unidades do novo manto para os torcedores presentes.

Santos altera logotipo de patrocinadora máster no uniforme; Compare o antes e o depois. (Foto: Divulgação/ Santos FC)

A 7K foi anunciada como patrocinadora máster do Santos em abril deste ano, com contrato válido até 2027.

Segundo apuração do Lance!, o acordo prevê R$ 105 milhões fixos, além de até R$ 45 milhões em bônus, configurando o maior contrato de patrocínio da história do clube.

O presidente do Santos, Marcelo Teixeira, destacou a importância de atender ao pedido da torcida com a redução do logotipo da marca no uniforme.

— Esta é uma iniciativa que fortalece ainda mais a relação da 7K com o Santos Futebol Clube e, principalmente, com o torcedor santista. É um gesto muito representativo, pois atende a um pedido direto da nossa torcida. Temos a convicção de que o novo uniforme irá repercutir muito bem. Acima de tudo, essa ação é mais um passo importante nesta parceria sólida e de sucesso que temos construído — afirmou o dirigente.

Ao longo das últimas partidas do Brasileirão, a 7K realizou ativações em diferentes estádios, apresentando o novo uniforme a torcedores e registrando suas reações.

O material foi transformado em um vídeo divulgado nas redes sociais. Além disso, aqueles que participaram das gravações ganharam a oportunidade de acompanhar o clássico contra o São Paulo, na Vila Belmiro, em um camarote da empresa.

Nickolas Tadeu Ribeiro de Campos, fundador e presidente do conselho da Ana Gaming — holding que administra a 7K —, também comentou sobre a decisão de atender às reivindicações da torcida.

— Mais do que estampar a nossa marca, queremos construir uma história positiva junto ao Santos. Nós acompanhamos a movimentação da torcida e atendemos ao pedido de reduzir a nossa logo no uniforme. Essa decisão mostra o respeito que temos com o clube e com o seu maior patrimônio, que é o torcedor. Isso não altera em nada os termos da parceria. Pelo contrário, a fortalece ainda mais — ressaltou Nickolas.