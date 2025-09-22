menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsSantos

Após reclamações, Santos muda logotipo do patrocinador máster no uniforme

Alteração do uniforme ocorreu após pedidos da torcida santista na internet

Santos faz ajuste no uniforme após reclamações da torcida; Acordo com a casa de apostas 7k foi anunciado em abril deste ano. (Foto: Divulgação/ Santos FC)
imagem cameraSantos faz ajuste no uniforme após pedidos da torcida; Acordo com a casa de apostas 7k foi anunciado em abril deste ano. (Foto: Divulgação/ Santos FC)
Captura-de-tela-2025-03-14-155259-aspect-ratio-1024-1024Juliana Yamaoka
Setorista
Autor apresenta e defende suas ideias e opiniões, esse texto não reflete necessariamente a opinião do Lance!
Dia 22/09/2025
17:54
Atualizado há 2 minutos
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Santos promoveu uma alteração na camisa oficial após pedidos da torcida. A mudança está relacionada à aplicação da marca 7K, empresa de apostas que ocupa o posto de patrocinadora máster do clube.

continua após a publicidade

No último domingo (21), os jogadores entraram em campo já com o uniforme atualizado, que trouxe o logotipo em tamanho reduzido na parte central da camisa, na vitória por 1 a 0 sobre o São Paulo, na Vila Belmiro, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A ação também contou com ativações no estádio, mesmo sob forte chuva na Baixada Santista, incluindo a distribuição de algumas unidades do novo manto para os torcedores presentes.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Santos altera logotipo de patrocinadora máster no uniforme; Compare o antes e o depois. (Foto: Divulgação/ Santos FC)
Santos altera logotipo de patrocinadora máster no uniforme; Compare o antes e o depois. (Foto: Divulgação/ Santos FC)

A iniciativa:

A 7K foi anunciada como patrocinadora máster do Santos em abril deste ano, com contrato válido até 2027.

Segundo apuração do Lance!, o acordo prevê R$ 105 milhões fixos, além de até R$ 45 milhões em bônus, configurando o maior contrato de patrocínio da história do clube.

O presidente do Santos, Marcelo Teixeira, destacou a importância de atender ao pedido da torcida com a redução do logotipo da marca no uniforme.

continua após a publicidade

— Esta é uma iniciativa que fortalece ainda mais a relação da 7K com o Santos Futebol Clube e, principalmente, com o torcedor santista. É um gesto muito representativo, pois atende a um pedido direto da nossa torcida. Temos a convicção de que o novo uniforme irá repercutir muito bem. Acima de tudo, essa ação é mais um passo importante nesta parceria sólida e de sucesso que temos construído — afirmou o dirigente.

Ao longo das últimas partidas do Brasileirão, a 7K realizou ativações em diferentes estádios, apresentando o novo uniforme a torcedores e registrando suas reações.

O material foi transformado em um vídeo divulgado nas redes sociais. Além disso, aqueles que participaram das gravações ganharam a oportunidade de acompanhar o clássico contra o São Paulo, na Vila Belmiro, em um camarote da empresa.

Nickolas Tadeu Ribeiro de Campos, fundador e presidente do conselho da Ana Gaming — holding que administra a 7K —, também comentou sobre a decisão de atender às reivindicações da torcida.

— Mais do que estampar a nossa marca, queremos construir uma história positiva junto ao Santos. Nós acompanhamos a movimentação da torcida e atendemos ao pedido de reduzir a nossa logo no uniforme. Essa decisão mostra o respeito que temos com o clube e com o seu maior patrimônio, que é o torcedor. Isso não altera em nada os termos da parceria. Pelo contrário, a fortalece ainda mais — ressaltou Nickolas.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias