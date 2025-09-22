O Lance! Biz Convida é um quadro de entrevistas especiais com personalidades do mercado de esportes e negócio. E no Rio Innovation Week 2025, uma das convidadas foi Viviane Ramos, responsável pela liderança da área de marketing da Desodorantes Unilever.

Na entrevista, Vivane Ramos destacou a presença do marketing da Rexona no esporte e também comentou sobre a importância da prática esportiva para a saúde das pessoas.

Entrevista com Viviane ramos Lance! Biz convida. (Foto: Divulgação/Lance! youtube)

- Olha, a marca Rexona, tem dentro da essência da marca, do propósito da marca, o esporte, o movimento, que tem a relação total com o esporte e a gente acredita muito que o esporte, o movimento faz com que as pessoas superem barreiras, com que as pessoas extrapolem seus limites, então essa é uma relação muito fundamentada na gente como marca - explicou.

A diretora também falou um pouco sobre a importância e a intenção do desodorante no meio esportivo.

- É muito natural, né, porque desodorante, você usa desodorante pra quê? Pra você não suar e não ter o mau odor, que tem tudo a ver com o movimento, então quanto mais você se movimenta, mais isso vai acontecer com o seu corpo, então é muito intrínseca essa relação, é muito natural essa relação, então é quase que óbvio a gente tá lá - ressaltou.

Você encontra a entrevista completa com Viviane Ramos no canal do Lance! no Youtube. Também estão disponíveis entrevistas com Denis Matias, superintendente da Loterias Caixa, Victor Wanderley, CEO da Tial, dentre outros.

O Lance! esteve presente no Rio Innovation Week conectando esporte, tecnologia, negócios, impacto social e futuro. Um palco exclusivo que apresentou aos visitantes alguns dos produtos da marca, como o Arquiba, aplicativo voltado para a experiência de torcedores nos estádios de futebol, e o Sócio Lance!, programa de assinatura de pontos e recompensas.