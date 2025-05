Lamine Yamal se junta a Messi e Haaland como embaixador de marca americana

O jovem Lamine Yamal assinou contrato para ser o novo embaixador da Beats, marca de fones de propriedade da Apple. O atacante do Barcelona se junta a Lionel Messi e Haaland, jogadores de futebol, e Lebron James, jogador de basquete, como atletas que possuem acordo com a empresa.

Lamine Yamal é destaque do Barcelona com apenas 17 anos (Foto: Josep Lago/AFP)

“Eu amo música por vários motivos: ela me ajuda a me concentrar antes de uma partida, também me ajuda a relaxar e é uma fuga para um mundo de diversão. Para mim, a Beats é uma marca que se conecta com a minha personalidade. Estou muito feliz em trabalhar com eles”, disse Yamal.

A Beats ainda não detalhou valores do acordo com Yamal, porém, no anúncio feito pela marca, o jovem de 17 anos aparece como CEO da fictícia “Lamine Records”, onde ele procura a "música adequada" para o dia de jogo.

Interação com Travis Scott

A interação entre Yamal e Travis Scott, rapper americano, ocorreu após a vitória do Barcelona sobre o Real Madrid por 4 a 3 no último domingo (11), em partida válida pela 35ª rodada da La Liga. No confronto, Yamal marcou o segundo gol da equipe catalã, contribuindo para a virada após o time estar perdendo por 2 a 0.

Após a partida, imagens de Yamal e Travis Scott juntos nos bastidores do Estádio Olímpico Lluís Companys circularam nas redes sociais, indicando um encontro entre o jogador e o artista.

Yamal chamou atenção dos internautas ao ser o único jogador de futebol seguido pelo artista, conhecido por manter uma lista restrita de contas em suas redes sociais.

