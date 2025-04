Os atletas mais ricos do mundo: veja ranking de fortunas

A Forbes divulgou sua tradicional lista das pessoas mais ricas do mundo, e alguns nomes conhecidos do esporte marcaram presença. Entre os atletas e ex-atletas bilionários, Michael Jordan segue no topo, com uma fortuna estimada em US$ 3,5 bilhões.



Curiosamente, nomes como Cristiano Ronaldo, Lionel Messi e Neymar não aparecem no ranking global de bilionários. Isso acontece porque, apesar dos altos ganhos, suas fortunas ainda não atingiram o patamar necessário para figurar na lista.

💰 Os atletas mais ricos do mundo em 2025

A seguir, veja quem são os esportistas bilionários segundo a Forbes, suas fortunas e a posição que ocupam no ranking global:

🏀 Michael Jordan (#1045) – US$ 3,5 bilhões

Maior jogador de basquete de todos os tempos, Jordan fez fortuna não apenas com sua carreira na NBA, mas principalmente com acordos comerciais e investimentos, como sua parceria com a Nike e a venda de sua participação no Charlotte Hornets.

🏀 Magic Johnson (#2233) – US$ 1,5 bilhão

Outro ícone da NBA, Magic Johnson construiu sua riqueza investindo em negócios variados, como franquias de fast food, cinemas e participação em times esportivos, incluindo o Los Angeles Dodgers, da MLB.

⛳ Tiger Woods (#2354) – US$ 1,4 bilhão

Lenda do golfe, Woods faturou centenas de milhões em prêmios e contratos de patrocínio com gigantes como Nike e Rolex. Ele também tem investimentos no setor esportivo e de design de campos de golfe.

🏀 LeBron James (#2479) – US$ 1,3 bilhão

Atleta em atividade mais rico do mundo, LeBron construiu sua fortuna não apenas com seus salários astronômicos na NBA, mas também com investimentos estratégicos em empresas, mídia e esportes. Ele é cofundador da produtora SpringHill Company e tem participação no Liverpool.

🏋️ Arnold Schwarzenegger (#2790) – US$ 1,1 bilhão

Maior nome da história do fisiculturismo, Schwarzenegger fez fama e fortuna em Hollywood e também na política. Além de seus ganhos como ator e ex-governador da Califórnia, investiu pesado no mercado imobiliário.

📉 Onde estão Cristiano Ronaldo e Messi?

Mesmo com contratos milionários, Cristiano Ronaldo, Messi, Neymar, Stephen Curry e Tom Brady ainda não atingiram o patamar necessário para integrar a lista da Forbes.

A tendência, no entanto, é que jogadores como Cristiano Ronaldo e Messi entrem nesse seleto grupo nos próximos anos, impulsionados por contratos na Arábia Saudita e nos Estados Unidos, além de acordos de patrocínio que seguem rendendo milhões.

