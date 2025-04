Sem acordo com a Globo, Série B define transmissão para 2025

A Série B do Brasileirão 2025 começa nesta sexta-feira (4) com um novo modelo de transmissão. Pela primeira vez desde 1997, a competição não terá exibição nas plataformas do Grupo Globo, que não chegou a um acordo financeiro com os clubes.



Com isso, os direitos de transmissão foram distribuídos entre cinco plataformas diferentes, garantindo que os torcedores tenham diversas opções – incluindo algumas gratuitas – para acompanhar os jogos.

📺 Onde assistir à Série B do Brasileirão 2025?

Confira como será a divisão das transmissões:

✅ TV aberta:

RedeTV! – 2 jogos por rodada

✅ TV fechada:

ESPN – número de jogos não divulgado

✅ Streaming:

Disney+ – 10 jogos por rodada

– 10 jogos por rodada Desimpedidos – 2 jogos por rodada

– 2 jogos por rodada Kwai – 1 jogo por rodada

A principal novidade é que a Disney+ transmitirá todos os jogos do campeonato para seus assinantes sem custo adicional. Já RedeTV!, Kwai e Desimpedidos exibirão partidas gratuitamente, permitindo que o torcedor acompanhe a Série B sem precisar pagar por assinatura.

💰 Quanto os clubes arrecadam com os direitos?

A negociação dos direitos de mídia foi conduzida pela agência Peak, que seguiu uma estratégia semelhante à adotada pela LiveMode na venda dos direitos da Série A. Os clubes esperavam arrecadar cerca de R$ 200 milhões com os contratos firmados com as plataformas.

Os times negociaram os direitos de maneira conjunta, apesar de estarem divididos em dois grupos:

🔹 Liga Forte União (LFU) – 17 clubes participantes, incluindo Athletico-PR, Goiás, Coritiba e Cuiabá

🔹 Libra – 3 clubes (Volta Redonda, Paysandu e Remo)

A ausência da Globo marca o fim de uma parceria de quase três décadas. A emissora transmitia a Série B desde 1997, mas, apesar de ter negociado com a Peak, não apresentou uma proposta considerada financeiramente viável para garantir os direitos em 2025.

Agora, com um novo formato de exibição e múltiplos canais, a Série B busca alcançar um público ainda maior e consolidar-se como um produto atraente para investidores e torcedores.

