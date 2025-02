Os atletas mais ricos de todos os tempos: veja nomes e fortunas

Michael Jordan, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, LeBron James e Tiger Woods são alguns dos maiores nomes da história do esporte. Além do talento e conquistas em suas modalidades, eles também acumularam fortunas impressionantes ao longo dos anos. Mas, afinal, quanto cada um já faturou?

Um levantamento do Sportico, site especializado em finanças esportivas, revela os valores acumulados pelos atletas mais ricos de todos os tempos, considerando salários, patrocínios, investimentos e outras fontes de receita.

No topo da lista aparece Michael Jordan, maior nome da história da NBA, com um patrimônio estimado em US$ 3,75 bilhões (R$ 21,6 bilhões). O segundo lugar é de Tiger Woods, lenda do golfe, com US$ 2,66 bilhões, seguido pelo português Cristiano Ronaldo, que soma US$ 1,92 bilhão.

No total, os 50 atletas mais ricos já acumularam US$ 50 bilhões, considerando a inflação.

💰 Os 10 atletas mais ricos da história

1️⃣ Michael Jordan (🏀) - US$ 3,75 bilhões

2️⃣ Tiger Woods (⛳️) - US$ 2,66 bilhões

3️⃣ Cristiano Ronaldo (⚽️) - US$ 1,92 bilhão

4️⃣ Arnold Palmer (⛳️) - US$ 1,76 bilhão

5️⃣ LeBron James (🏀) - US$ 1,7 bilhão

6️⃣ Jack Nicklaus (⛳️) - US$ 1,67 bilhão

7️⃣ Lionel Messi (⚽️) - US$ 1,67 bilhão

8️⃣ David Beckham (⚽️) - US$ 1,5 bilhão

9️⃣ Roger Federer (🎾) - US$ 1,49 bilhão

🔟 Floyd Mayweather (🥊) - US$ 1,48 bilhão

💸 Lista de bilionários da Forbes

Além do Sportico, outra fonte para saber os atletas mais ricos de todos os tempos é a revista Forbes. Em sua tradicional lista de bilionários ao redor do mundo, há apenas cinco ex-atletas:



1️⃣ Michael Jordan (🏀) - US$ 3,5 bilhões

2️⃣ Ion Tiriac (🎾) - US$ 2 bilhões

3️⃣ Magic Johnson (🏀) - US$ 1,6 bilhão

4️⃣ Tiger Woods (⛳️) - US$ 1,3 bilhões

5️⃣ LeBron James (🏀) - US$ 1,2 bilhão