Onde assistir à Série D? Entenda impasse entre CBF e clubes

A dois dias do pontapé inicial, a Série D do Brasileirão 2025 enfrenta uma crise fora das quatro linhas. Em meio à ausência de um acordo formal para a transmissão da competição, clubes começaram a negociar diretamente com o canal GOAT. Porém, a iniciativa foi barrada pela CBF, que ameaçou cortar o repasse financeiro e o apoio logístico das equipes envolvidas.



💰 O que está em jogo?

Os clubes da Série D recebem da CBF um apoio de aproximadamente R$ 458 mil, além de suporte com arbitragem, transporte, hospedagem e alimentação. A medida é fundamental para muitos dos participantes, que contam com estrutura modesta e dependem desses recursos para competir.

💸 Clubes fecham acordo, mas esbarram na CBF

Sem acordo de transmissão definido após o Arbitral da competição, clubes como Treze, Sousa e Santa Cruz passaram a negociar por conta própria. Eles fecharam com o canal GOAT, que chegou a anunciar transmissões de partidas do Grupo 3. Outros clubes, como Portuguesa e Central, também estavam em tratativas.

Mas a CBF interveio. Em ofício enviado nesta quarta-feira (17), assinado pelo diretor jurídico André Mattos, a entidade reforçou que está em negociações com empresas interessadas na transmissão da Série D e lembrou que a regra geral prevê exclusividade dos direitos aos detentores oficiais. A CBF ainda alegou risco jurídico em caso de ação de terceiros.

A ameaça é clara: clubes que transmitirem suas partidas por fora do sistema oficial perderão todas as ajudas da CBF, incluindo cotas, passagens, hospedagens e arbitragem.

📺 Alternativa de transmissão

A única alternativa autorizada é a transmissão via canais oficiais dos próprios clubes, como o YouTube. O Sousa, por exemplo, já anunciou que exibirá seus jogos em casa pela TV Dino, como fez em 2024.

👀 E agora?

Com a bola prestes a rolar e sem um parceiro comercial para a competição, a Série D pode começar “às cegas”, com a maioria dos jogos sem exibição nacional. A expectativa é que nos próximos dias a CBF anuncie um acordo mais amplo — ou a competição ficará restrita às iniciativas isoladas de cada clube.

Enquanto isso, o torcedor que quiser acompanhar seu time precisará ficar atento às redes sociais dos clubes para saber onde e como assistir aos jogos.

