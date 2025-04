Semifinais da Champions valem R$ 24 bilhões; veja atletas mais caros

A Champions League 2024/25 chegou à sua fase decisiva. Estão definidas as semifinais do torneio mais prestigiado do futebol europeu: Barcelona x Inter de Milão e PSG x Arsenal. Os confrontos de ida acontecem nos dias 29 e 30 de abril, e os de volta, nos dias 6 e 7 de maio. A grande final será no dia 31 de maio, em Munique, na Alemanha.



Além do brilho em campo, as quatro equipes semifinalistas também impressionam fora das quatro linhas, com elencos extremamente valiosos. Juntos, os plantéis de Arsenal, Barcelona, PSG e Inter de Milão somam € 3,737 bilhões, o equivalente a R$ 25 bilhões, considerando a cotação atual do euro.

💶 Valor dos elencos segundo o Transfermarkt:

Arsenal – € 1,13 bilhão (R$ 7,55 bilhões)

– € 1,13 bilhão (R$ 7,55 bilhões) Barcelona – € 1,02 bilhão (R$ 6,81 bilhões)

– € 1,02 bilhão (R$ 6,81 bilhões) PSG – € 923,5 milhões (R$ 6,17 bilhões)

– € 923,5 milhões (R$ 6,17 bilhões) Inter de Milão – € 663,8 milhões (R$ 4,43 bilhões)

👑 Os jogadores mais valiosos da semifinal:

Lamine Yamal (Barcelona) – € 180 milhões (R$ 1,20 bilhão)

– € 180 milhões (R$ 1,20 bilhão) Bukayo Saka (Arsenal) – € 150 milhões (R$ 1 bilhão)

– € 150 milhões (R$ 1 bilhão) Pedri (Barcelona) – € 120 milhões (R$ 801,6 milhões)

– € 120 milhões (R$ 801,6 milhões) Declan Rice (Arsenal) – € 110 milhões (R$ 734,8 milhões)

– € 110 milhões (R$ 734,8 milhões) Martin Odegaard (Arsenal) – € 100 milhões (R$ 668 milhões)

– € 100 milhões (R$ 668 milhões) Lautaro Martínez (Inter) – € 95 milhões (R$ 634,6 milhões)

– € 95 milhões (R$ 634,6 milhões) Khvicha Kvaratskhelia (PSG) – € 80 milhões (R$ 534,4 milhões)

– € 80 milhões (R$ 534,4 milhões) William Saliba (Arsenal) – € 80 milhões (R$ 534,4 milhões)

