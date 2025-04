Qual o salário de Martinelli no Arsenal? Veja detalhes do contrato

A noite mágica do Arsenal no Santiago Bernabéu, com vitória sobre o Real Madrid e classificação às semifinais da Champions League, teve sabor ainda mais especial para o Brasil. Gabriel Martinelli, autor do gol decisivo nos acréscimos, foi o grande nome do confronto e segue consolidado como peça importante do time inglês.

Além do bom desempenho em campo, Martinelli também se destaca pelos números fora das quatro linhas. Segundo o site especializado Capology, o atacante brasileiro recebe um salário bruto anual de 9,36 milhões de libras, o equivalente a cerca de R$ 72,5 milhões por ano, na cotação atual.

📃 Detalhes do contrato

💰 Salário anual: £ 9,36 milhões (R$ 72,5 milhões)

£ 9,36 milhões (R$ 72,5 milhões) 💸 Salário Mensal: R$ 6 milhões

💵 Salário Semanal: R$ 1,4 milhão

📆 Contrato até junho de 2027

📊 Total já recebido desde 2019: £ 28,6 milhões (~R$ 221,6 milhões)

O atual contrato de Martinelli com o Arsenal foi renovado em fevereiro de 2023 e prevê vínculo até junho de 2027. Desde que chegou ao clube londrino, em 2019, vindo do Ituano, o atacante viu seu prestígio e salário crescerem consideravelmente.

⚽ Protagonismo e valorização

A atuação contra o Real Madrid é mais um capítulo na crescente carreira do jogador de 23 anos. Martinelli vem sendo uma das principais peças ofensivas do Arsenal nas últimas temporadas e é visto como um dos brasileiros com maior potencial de evolução no futebol europeu.

Com a vaga na semifinal da Champions League, o Arsenal mantém vivo o sonho do título continental inédito — e Martinelli, com brilho e gols, vai ganhando cada vez mais espaço entre os grandes nomes do futebol internacional.

