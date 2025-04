Novo patrocinador? Entenda mudança de marca na camisa do Flamengo

A partida do Flamengo, na noite desta quarta-feira (9), chamou atenção não apenas pela surpreendente derrota para Central Córdoba, mas também por uma novidade no uniforme rubro-negro: o surgimento da Flabet como nova patrocinadora máster do time masculino profissional.



O anúncio da mudança foi feito horas antes da partida, em um vídeo protagonizado por Wesley Safadão, cantor assumidamente rubro-negro, que agora atua como embaixador da marca. A alteração, no entanto, é mais simbólica do que contratual: a Flabet é operada e pertence ao mesmo grupo da Pixbet, que segue sendo responsável pelo acordo com o clube.

A Flabet, inclusive, já havia estampado a marca na camisa do Flamengo na Supercopa do Brasil, em fevereiro, quando o Rubro-Negro venceu o Botafogo por 3 a 1.

💰 Contrato milionário segue sem alterações

O contrato firmado entre Flamengo e Pixbet permanece com os mesmos moldes e valores. O vínculo, assinado em 2024, prevê o pagamento total de R$ 470 milhões até 2027, divididos da seguinte forma:

2024: R$ 105 milhões

2025: R$ 115 milhões

2026: R$ 125 milhões

2027: R$ 125 milhões

A mudança de marca é uma estratégia de marketing do próprio grupo, que busca reforçar a identidade da Flabet como "a casa de apostas do Flamengo".

📝 Licenciamento aprovado pelo clube

A Flabet, embora ligada ao grupo Pixbet, é uma marca licenciada oficialmente pelo Flamengo. O projeto foi aprovado pelo Conselho Deliberativo do clube em agosto de 2024, com previsão de gerar um faturamento mínimo de R$ 82,5 milhões extras ao clube:

2024: R$ 10 milhões

2025: R$ 22,5 milhões

2026: R$ 25 milhões

2027: R$ 25 milhões

Além disso, o clube pode receber valores adicionais se os 1% do faturamento bruto da plataforma superarem os valores mínimos garantidos - uma aposta no potencial comercial da torcida rubro-negra.

