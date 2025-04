Onde assistir à Libertadores 2025? Entenda divisão dos direitos de transmissão

A fase de grupos da Libertadores 2025 começa nesta terça-feira, 1º de abril, com a disputa de seis partidas. Mas, afinal, como será a transmissão do torneio neste ano? Abaixo, o Lance! Biz explica a divisão dos direitos da principal competição de clubes da América do Sul.



📡 Onde assistir à Libertadores 2025?

Assim como nas últimas temporadas, a transmissão da Libertadores 2025 será dividida entre diferentes canais e serviços de streaming:

TV Aberta : A Globo mantém os direitos de exibição e transmitirá partidas selecionadas ao longo da competição.

: A Globo mantém os direitos de exibição e transmitirá partidas selecionadas ao longo da competição. TV Fechada : A ESPN será a responsável por transmitir jogos da fase de grupos até a final.

: A ESPN será a responsável por transmitir jogos da fase de grupos até a final. Streaming: As partidas poderão ser acompanhadas pelo Disney+ e Paramount+, garantindo mais opções para os torcedores que preferem assistir online.

Sete clubes do país entram em campo na fase de grupos da Libertadores: Botafogo, Palmeiras, Fortaleza, Flamengo, São Paulo, Internacional e Bahia.

📅 Calendário

A fase de grupos será disputada entre os dias 1º de abril e 29 de maio, com cada equipe brasileira jogando seis partidas em busca de uma vaga nas oitavas de final.

Entre os destaques da primeira rodada estão os confrontos dos sete representantes do Brasil, que estreiam nesta semana de olho na classificação para o mata-mata.

Com múltiplas opções de transmissão, os torcedores terão diversas formas de acompanhar seus times na busca pelo título da Libertadores 2025. Agora é só preparar a torcida e ficar ligado na programação.

