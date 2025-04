Paulistão 2025 alcança recorde de público e audiência

O Campeonato Paulista alcançou um novo patamar de audiência em 2025. O torneio, que teve o Corinthians como campeão, atingiu 30 milhões de dispositivos no digital, registrou picos de 31 pontos na TV e contou com a presença de mais de 48 mil torcedores na final.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

A edição deste ano registrou três das cinco maiores audiências da história do futebol brasileiro no YouTube, com um total de 30 milhões de dispositivos alcançados. O primeiro jogo da final, no Allianz Parque, em 16 de março, chegou a ser a transmissão de futebol com maior alcance da plataforma no Brasil, com 8,5 milhões de aparelhos conectados.

Depois, a decisão transmitida pela CazéTV superou esse número e registrou a maior audiência da história do futebol brasileiro no YouTube, com pico de mais de 5 milhões de dispositivos conectados, além de marcar a terceira maior audiência do canal desde sua criação.

continua após a publicidade

Na televisão aberta, os números também foram históricos. O confronto entre Corinthians e Palmeiras alcançou média de 26,8 pontos e picos de 31 pontos na Record TV, superando a segunda colocada, que marcou apenas 5 pontos.

Já nos canais por assinatura, o Derby entre Palmeiras e Corinthians, na primeira fase, obteve a maior audiência do Paulistão Sicredi desde 2016. Transmitido pela TNT Sports, o clássico registrou o maior número de telespectadores do ano até o momento na televisão fechada, considerando todos os canais.

continua após a publicidade

Nos estádios, o público também respondeu: nos últimos dez anos, a média de torcedores mais que dobrou, saindo de 5,7 mil pagantes em 2014 para 12,5 mil em 2025. Na grande final, mais de 48 mil pessoas lotaram a Neo Química Arena, coroando a edição mais marcante da história recente do torneio.

Segundo o presidente da FPF, Reinaldo Carneiro Bastos, 2025 marcou a entrega da melhor edição do Paulistão da história.

- O campeonato é construído por todos: FPF, clubes, atletas, executivos, treinadores, presidentes — tudo feito em conjunto. Todos se reinventam para fazer o melhor. Eu me sinto muito orgulhoso e emocionado com essa união que fortalece o futebol paulista - afirma.