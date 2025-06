Qual time brasileiro do Mundial é o mais buscado na internet? Veja comparação

Após o fim da fase de grupos do Mundial de Clubes, os quatro representantes do Brasil garantiram vaga nas oitavas de final da competição. Os times brasileiros ganharam destaque na mídia mundial por baterem de frente com os adversários europeus e o resultado pôde ser percebido nas redes sociais e na internet. Todos os clubes tiveram aumento nas buscas no Google, em especial nos países que tiveram clubes que enfrentaram brasileiros na fase inicial.

Analisando os países europeus, por exemplo, o Botafogo foi o brasileiro mais buscado do quarteto na França, enquanto a Inglaterra pesquisou mais o nome do Flamengo. Palmeiras e Fluminense, que enfrentaram clubes de Portugal e Alemanha, respectivamente, também lideram a lista em cada um dos territórios. Entretanto, outros países relevantes da Europa também tiverem aumento nas buscas pelo representantes do país.

O Botafogo é o clube que mais vezes apareceu como o mais pesquisado, em oito dos 12 países analisados. Em segundo lugar fucaram empatados os três, Flamengo, Fluminense e Palmeiras, com duas aparições cada um.

A informação foi postada inicialmente pela página "Brasileirão Análise" e confirmada em pesquisa do Lance!. A plataforma usada foi o Google Trends, que mede a audiência através das buscas por termos nas plataformas. O período usado para a consulta foi entre 26 de maio e 26 de junho, época que engloba o pré e durante a disputa do Mundial de Clubes, incluindo todos os jogos da fase de grupos.

Além de Alemanha, França, Inglaterra e Portugal, foram analisados países como Argentina, Estados Unidos, Itália e Holanda, além dos países africanos África do Sul, Egito e Tunísia, locais que também tiveram times enfrentando brasileiros.

Gregore em ação no jogo do Botafogo contra o PSG pelo Mundial de Clubes (Foto: YURI CORTEZ / AFP)

Veja os times mais buscados no Google por país

Estados Unidos

Botafogo Palmeiras Flamengo Fluminense

Itália

Botafogo Flamengo Palmeiras Fluminense

Argentina

Botafogo Palmeiras Flamengo Fluminense

Holanda

Botafogo Flamengo Fluminense (mesma média de busca mensal do Palmeiras, mas com pico maior de busca ao longo do período) Palmeiras

Veja a busca por times brasileiros em outros países rivais no Mundial

Alemanha (Borussia Dortmund, rival do Fluminense)

Fluminense Botafogo Flamengo (mesma média de busca mensal do Palmeiras, mas com pico maior de busca ao longo do período) Palmeiras

Espanha (Atlético de Madrid, rival do Botafogo)

Botafogo Flamengo (mesma média de busca mensal do Palmeiras, mas com pico maior de busca ao longo do período) Palmeiras Fluminense

França (PSG, rival do Botafogo)

Botafogo Flamengo (mesma média de busca mensal do Palmeiras e Fluminense, mas com pico maior de busca ao longo do período) Palmeiras Fluminense

Inglaterra (Chelsea, rival do Flamengo)

Flamengo Botafogo Palmeiras Fluminense

Portugal (Porto, rival do Palmeiras)

Palmeiras Flamengo Botafogo Fluminense

Tunísia (Esperánce Tunis, rival do Flamengo)

Flamengo Palmeiras (mesma média de busca mensal do Botafogo, mas com pico maior de busca ao longo do período) Botafogo Fluminense

África do Sul (Mamelodi Sundowns, rival do Fluminense)

Fluminense Palmeiras Botafogo (mesma média de busca mensal do Flamengo, mas com pico maior de busca ao longo do período) Flamengo

Egito (Al-Ahly, rival do Palmeiras)