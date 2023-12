O Time dos Milhões: veja equipe que pode ser montada com valor pago pela Mega da Virada

No universo do futebol mundial, a bagatela ronda o valor de mercado de craques como Harry Kane (Bayern de Munique), Declan Rice (Arsenal) e do brasileiro Rodrygo (Real Madrid). Porém, dentro da esfera brasileira, um super elenco poderia ser construído. O Lance Biz! montou um time de 11 atletas, mais o treinador, que cabem no orçamento do pagamento.