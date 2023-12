O anúncio da renovação contratual do técnico Carlo Ancelotti com o Real Madrid, não pegou a CBF de surpresa. Mesmo com o presidente afastado Ednaldo Rodrigues contando com um acordo verbal para que o italiano assumisse a Seleção Brasileira no meio do ano que vem, as pessoas da entidade sempre tiveram um pé atrás, por conta da ausência da assinatura de documentos formais, como pré-contrato, que assegurassem o compromisso.