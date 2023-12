Porém, Augusto Melo está em negociações com outras casas de apostas e acredita que pode conseguir um patrocinador master que pague anualmente entre R$90 e R$100 milhões. Portanto, a nova diretoria solicitou a suspensão do acordo, que previa o pagamento da primeira parcela, avaliado em R$ 25 milhões, em janeiro de 2024. O valor ajudaria o clube a resolver a dívida com Matías Rojas e outros jogadores do elenco, que estão com os direitos de imagem atrasados.