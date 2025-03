Palmeiras embolsará uma premiação milionária ao disputar o Mundial de Clubes da FIFA, que será realizado nos Estados Unidos, entre 15 de junho e 13 de julho.

Os clubes sul-americanos vão arrecadar, apenas pela participação na fase de grupos, 15,2 milhões (cerca de R$ 87 milhões na cotação atual). Além disso, a entidade máxima do futebol pagará 2 milhões (R$ 11,4 milhões) por vitória e 1 milhão (R$ 5,7 milhões) por empate na competição.

Quem for campeão do Mundial de Clubes da FIFA receberá 40 milhões (cerca de R$ 230 milhões), enquanto o vice ficará com 30 milhões (R$ 172 milhões). As premiações seguem uma escala crescente a partir do mata-mata: 7,5 milhões (R$ 43 milhões) para as oitavas de final, 13 milhões (R$ 75 milhões) para as quartas e 21 milhões (R$ 121 milhões) para as semifinais. As informações dos valores foram divulgadas pelo "Uol".

Mundial marca a despedida de Estêvão do Palmeiras

Principal destaque do Palmeiras na última temporada, Estêvão se despedirá do futebol brasileiro após a disputa do Mundial de Clubes, quando já terá completado 18 anos.

Ainda em 2024, a diretoria alviverde acertou a venda do jogador ao Chelsea, da Inglaterra, por 61,5 milhões de euros – sendo 45 milhões de euros fixos e outros 16,5 milhões de euros atrelados a metas esportivas previstas no acordo.

Grupo do Palmeiras no Mundial

Cabeça de chave, o Palmeiras terá como adversários o Porto, de Portgual, Al Ahly, do Egito, e Inter Miami, dos Estados Unidos.

A primeira partida do Verdão na competição será contra os portugueses. Em seguida, os comandados de Abel Ferreira enfrentam o Al Ahly, adversário na semifinal do Mundial em 2022, e encerram sua participação na fase de grupos contra o Inter Miami, de Messi. Os dois melhores colocados de cada chave garantem vaga nas quartas de final.