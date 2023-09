O Botafogo e a pressão no Coliseu Moderno

“O único time que não está em crise no Brasil é o Botafogo”, disse Abel Ferreira, treinador do Palmeiras no dia 9 de agosto, após jogo contra o Atlético-MG.



“Só há uma forma de libertar meus jogadores dessa pressão. Pensei muito e nesse momento coloco meu lugar à disposição do diretor e do presidente”, afirmou Bruno Lage, treinador do Botafogo após derrota do seu time para o Flamengo, menos de um mês depois da declaração de Abel Ferreira.



Não podemos nos esquecer que o Botafogo segue líder da competição, com 10 pontos à frente do segundo colocado.



Vamos tentar ir além do óbvio e, primeiramente, buscar a origem da palavra pressão.



Segundo Michaelis, o dicionário brasileiro da língua portuguesa, temos vários significados para a palavra, entre eles:



1 - Ação ou efeito de pressionar, comprimir ou apertar;

2 - Aplicação de uma força a um corpo por outro corpo em contato com ele;

3 - Ação de uma força contra outra que se lhe opõe;

4 - Tensão do sangue nas artérias, veias etc.