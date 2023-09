Saúde Mental: É preciso falar sobre isso 

Demorei a entender esse processo. Demorei mais ainda para aceitar e buscar ajuda profissional. Hoje, não somente entendo, como me sinto preparado para auxiliar atletas, treinadores e outros profissionais a tomarem consciência disso.



+ São Paulo, Flamengo, Dorival Jr e os Deuses do Futebol



Espero que o excelente atacante do São Paulo já esteja sendo acompanhado por um profissional da área, e que sua atitude tenha encorajado outros atletas a darem a real importância para a saúde mental e emocional, seja no esporte de alto rendimento ou na vida diária de todos nós.



* Este texto é de inteira responsabilidade do autor e não reflete, necessariamente, a opinião do Lance!



> Confira mais conteúdos de Felipe Ximenes no Instagram e LinkedIn