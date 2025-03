O Fluminense estreia no Brasileirão Feminino A1 neste domingo (23), às 18h, contra o Instituto 3B, na Arena da Amazônia. Com a competição cada vez mais equilibrada, o Tricolor contratou reforços de peso para tentar brigar por uma classificação inédita no mata-mata.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

Para a sua segunda participação na elite do futebol feminino, o elenco passou por uma reformulação. Ao passo em que 13 jogadoras saíram, outras nove chegaram e 15 tiveram contrato renovado, além dos reforços vindos da base. Confira abaixo como chega o time comandado por Hoffmann Túlio para o início da competição.

Copa Rio Feminina

O torneio que abre a temporada carioca ainda não chegou ao fim. A última rodada estava prevista para acontecer neste final de semana, mas foi adiada por coincidir com o início do Brasileirão, de modo que o Flu jogará a última partida, contra o Flamengo, em 23 de abril.

continua após a publicidade

Com nove rodadas disputadas, Hoffmann Túlio pode testar praticamente todas as jogadoras do elenco em diferentes escalações. As que mais jogaram foram a lateral Isa Melo, a zagueira Yasmin, e as atacantes Lurdinha, Torre, Verônica, Lelê e Mileninha, cada uma com seis jogos. Quem lidera a artilharia é Lurdinha, com três gols marcados.

Elenco para o Brasileirão Feminino

Goleiras: Claudia, Letícia Bussato e Thaina Laterais: Sorriso, Karina, Nath Rodrigues e Isa Melo Zagueiras: Cotrim, Flavia Gil, Gislaine e Yasmin Meias: Camila Cristina, Camilla, Paloma, Tatá e Claudinha Atacantes: Kamilla, Verônica, Cacau, Palomar ("Torre"), Chu, Lelê, Raquel, Kekê, Mileninha e Carioca

A goleira Cláudia chegou nesta temporada para suprir a saída de Amanda Coimbra para a Ferroviária. A arqueira de 22 anos veio do Juventude e tem sido convocada por Arthur Elias para os compromissos da Seleção Brasileira. Investindo em jovens talentos, Thainá, de 17 anos e cria da base, foi integrada definitivamente ao time principal, mas ficará a disposição de PC Rodrigues, treinador do sub-20, caso seja necessário.

continua após a publicidade

Lurdinha comemorando seu gol de empate contra o Botafogo. (Foto: Marina Garcia/FFC)

Na defesa, o único reforço no setor foi da lateral Isa Melo. A capitã Gislaine segue como peça importante no elenco e se tornou a jogadora com mais jogos na história do futebol feminino tricolor. Nath Rodrigues, que atuava como zagueira, nesta temporada assumiu a lateral.

Do meio para frente, o Flu sofreu com a saída de Carol Firmino, camisa 10 em 2024, e Annaysa, jogadora de velocidade e um"desafogo" nos jogos truncados. Por isso, o clube foi ao mercado e trouxe nomes de peso como Estefania Palomar ("Torre"), jogadora da seleção argentina que se destacou pelo Boca Juniors, Chú e Lelê.

Das que já estavam no time, Lurdinha e Keké merecem destaque como uma dupla de ataque dinâmica e veloz, capaz de construir e finalizar jogadas tanto pelos lados como centralizadas. Outras atletas que valem a atenção são os nomes da base que tem sido relacionados: a lateral Sophia e as atacantes Mileninha e Carioca. As três, assim como Thainá, foram titulares no conquista da Copinha Feminina em 2024.

Carioca comemorando seu gol que deu a vitória contra o Vasco. (Foto: Marina Garcia/FFC)

Transmissão indefinida

Embora a partida esteja prevista para passar na TV Brasil, o confronto exibido na emissora será entre Palmeiras e Red Bull Bragantino. Com isso, a transmissão do duelo entre Fluminense e 3B está indefinido. O clube amazonense informou que pediu autorização à CBF para exibir o jogo, mas até esta sexta-feira (21) não recebeu um retorno. A reportagem do Lance! tentou contato com o departamento de competições da entidade, mas também não teve resposta.