Com recorde de investimento, Paulistão feminino anuncia novo formato

O Paulistão feminino vai bater recorde de valores investidos aos clubes pelo 4º ano consecutivo, superando R$ 8 milhões.

A Federação Paulista de Futebol realizou na última sexta-feira (21) o Conselho Técnico da competição, onde foram apresentados aos oito times participantes os detalhes da reestruturação do futebol paulista feminino desta temporada.

Desde 2022, a cota destinada aos clubes receberá um reajuste com R$ 3,335 milhões distribuídos no total. Soma-se a isso R$ 5 milhões investidos pela FPF com o custeio de arbitragem, operação de jogo, antidoping, ambulância e outros custos, totalizando R$ 8,335 milhões de investimentos na competição.

O campeão receberá, apenas em premiação, R$ 840 mil, e o vice-campeão, R$ 350 mil.

O presidente da FPF, Reinaldo Carneiro Bastos, rassaltou sobre a importância de aumentar a premiação.

-Estamos dando uma virada de chave no Futebol Feminino de São Paulo - completou o empresário.

Todos os jogos terão transmissão ao vivo em TV aberta, TV Fechada, no digital ou streaming. A competição já conta com parceiros como YouTube/CazéTV, Max/Space e Record News.

Novo formato:

O Paulistão feminino vai começar no dia 7 de maio e terá um novo formato. As oito equipes se enfrentam em 14 rodadas na primeira fase, em jogos de ida e volta.

Avançam às semifinais os quatro melhores colocados, com jogos de ida e volta. A grande decisão está marcada para o dia 14 de dezembro.

Participam da competição AD Taubaté, Corinthians, Ferroviária, Palmeiras, Realidade Jovem, Red Bull Bragantino, Santos e São Paulo.

Os oito clubes cumpriram todas as etapas previstas no Licenciamento de Clubes, que incluem critérios administrativos e desportivos, de infraestrutura, e novas exigências, como o Plano de Desenvolvimento do Futebol Feminino, e ações voltadas aos cuidados com a saúde da mulher e garantia de assistência médica.

São José, Pinda e Marília, que disputaram o torneio no ano passado, receberão da FPF os valores de cota de participação referentes à participação na primeira fase da competição de 2025.

O presidente da FPF, Reinaldo Carneiro Bastos, ao lado dos representantes dos oito clubes participantes da edição do Paulistão Feminino 2025. (Foto: Rodrigo Corsi/ Ag. Paulistão)

Copa Paulista:

Os quatro clubes classificados do 5º ao 8º lugar na primeira fase do Paulistão feminino vão disputar a Copa Paulista, com os quatro primeiros colocados da Taça Paulistana.