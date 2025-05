Novo salário: veja quanto Vini Jr ganhará por dia, mês e temporada

Vinicius Júnior está prestes a renovar com o Real Madrid e, ao que tudo indica, com um dos contratos mais lucrativos da história do clube. Após reunião recente, as partes se aproximaram de um acordo que prevê salário elevado, bônus milionários e um compromisso até 2030.

De acordo com a ESPN, o valor total que o brasileiro pode embolsar por temporada é de € 30 milhões, cerca de R$ 191 milhões na cotação atual. A cifra considera € 20 milhões em salário fixo mais cerca de € 10 milhões em luvas diluídas ao longo do vínculo

💰 Veja quanto Vini Jr. pode ganhar:

Por ano: R$ 191 milhões

R$ 191 milhões Por mês: R$ 15,9 milhões

R$ 15,9 milhões Por dia: R$ 525,3 mil

R$ 525,3 mil Por hora: R$ 21,9 mil

O novo salário coloca Vini Jr. como um dos jogadores mais bem pagos do mundo — sem precisar aceitar os bilhões oferecidos por clubes da Arábia Saudita. O atacante chegou a ser alvo de propostas de até € 350 milhões por ano (R$ 2,1 bilhões), mas optou por seguir fazendo história na Europa.

O contrato até 2030 também fortalece a posição de Vini Jr. como protagonista do Real Madrid e uma das figuras centrais no futuro do clube — que deve ser marcada pela presença de Kylian Mbappé, Endrick e outras estrelas.

O anúncio oficial ainda não tem data, mas é questão de tempo para o camisa 7 confirmar sua permanência como astro do maior campeão da Champions League.

