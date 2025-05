Boteco Hellmann’s traz cultura, música e muita NBA para São Paulo

O Boteco Hellman's está de volta à cidade de São Paulo para sua segunda edição, que acontece nos dias 9, 14 e 16 de maio, durante os playoffs da NBA 2025. Nesta edição, o evento traz ativações, como batalhas de rap, câmera 360° e muita maionese para os visitantes se divertirem.

O principal objetivo do evento é aproximar os fãs de basquete do universo NBA, oferecendo uma experiência única e emocionante. No primeiro dia, o Boteco contou com a apresentação do cantor Jotapê e da Batalha da Aldeia, além da transmissão dos jogos ao vivo em diversos telões espalhados pelo local.

Boteco Hellman's realiza sua segunda edição para os playoffs da NBA (Foto: Isabella Zuppo)

Em 2024, a Hellmann's realizou uma ativação similar, que reuniu duas mil pessoas ao longo de seis dias de evento. Este ano, o Boteco Hellman's acontece em cinco dias, com três dias de eventos na capital paulista e mais dois em uma cidade que será anunciada em breve.

- A NBA e a Hellmann's estão conectando com o público jovem de um jeito incrível. Pra gente, cultura pop e NBA não são só um jogo, são um estilo de vida. É música, é rap, é diversão. As pessoas vêm aqui não só para assistir ao jogo, mas para se divertir. E a emoção do jogo, a comida, a cultura. Tudo isso é importante pra gente - comentou Rodrigo Vicentini, gestor de alimentos da Unilever do Brasil.

Cleveland vence Pacers e segue vivo na série dos playoffs da NBA

O Cleveland Cavaliers derrotou o Indiana Pacers por 126 a 104, pelo jogo três da série, na segunda rodada dos Playoffs da NBA. Em partida realizada no Gainbridge Fieldhouse, em Indianápolis, Estados Unidos, na noite desta sexta-feira (9), Donovan Mitchell, Jarret Allen e Max Strus lideraram a vitória dos visitantes, e diminuíram a diferença para 2 a 1 no duelo entre o primeiro e o quarto colocado da Conferência Leste.

Este foi o primeiro jogo a ser transmitido pelo Boteco Hellmann's em 2025.