Nike recria fenômeno ‘T90’; campanha é estrelada por dupla; confira

Revivendo um dos maiores ícones do futebol nos anos 2000, a Nike relançou a clássica linha "Total 90" em grande estilo. A nova campanha une passado e presente ao reunir o ex-meia holandês Edgar Davids — um dos rostos originais da coleção — com o atual astro francês Eduardo Camavinga. Através das redes sociais, a marca norte-americana apresentou a nova chuteira Total 90 SP, que resgata o design nostálgico com uma base branca e detalhes dourados e pretos, homenageando fielmente a estética marcante do modelo original.

Confira imagens do lançamento da Nike com Camavinga e Davids

Nike relança icônica chuteira T90 com participação de Eduardo Camavinga (Foto: Divulgação/Nike Football)

Veja os números de Eduardo Camavinga

Aos 22 anos de idade, Camavinga é um dos principais destaques da geração de meias franceses e uma das estrelas do elenco do Real Madrid.

Números pelo Real Madrid

180 jogos (109 titular) 4 gols 9 assistências 103 passes decisivos 126 interceptações 399 desarmes 299 faltas sofridas Nota Sofascore 6.98

Títulos pelo Real Madrid

2x Champions League (2021-22 e 2023-24) 2x Campeonato Espanhol (2021-22 e 2023-24) 2x Supercopa da Espanha (2021-22 e 2023-24) Copa do Rei (2022-23) 2x Supercopa da Uefa (2022-23 e 2024-25)

Números pela França

25 jogos (12 titular) 1 gol 21 passes decisivos 20 interceptações 61 desarmes 36 faltas sofridas Nota Sofascore 7.20

Camavinga é um dos principais jogadores da seleção francesa (Foto: FRANCK FIFE/AFP)

➡️Por onde anda Edgar Davids, ex-jogador da Holanda?

Conheça Edgar Davids, lenda da seleção holandesa e da Juventus

Edgar Steven Davids, ex-jogador da seleção holandesa e um dos volantes mais emblemáticos da história do futebol internacional, destacou-se pela sua combatividade, visão de jogo e estilo inconfundível com seus óculos protetores. Ao longo de sua carreira, defendeu clubes de renome como Ajax, AC Milan, Juventus, Barcelona, Inter de Milão, Tottenham e Crystal Palace.

Conhecido como "The Pitbull", Edgar Davids foi um dos volantes mais versáteis e carismáticos de sua época. Sua capacidade de combinação entre força física, habilidade técnica e visão de jogo o tornaram uma peça-chave em todos os clubes por onde passou. Davids também foi pioneiro ao usar óculos esportivos devido a um problema de glaucoma, o que se tornou uma de suas marcas registradas.

Após a aposentadoria, Edgar Davids continuou envolvido com o futebol. Ele assumiu o papel de treinador no Barnet, onde também jogou como técnico e jogador. Posteriormente, trabalhou como assistente técnico no Telstar, da Holanda, e teve uma experiência como treinador principal do Olhanense, em Portugal.

Fora dos campos, Davids é conhecido por seu envolvimento com projetos sociais e empresariais. Ele também é ativo no mundo da moda esportiva e teve parcerias com marcas de renome. Recentemente, participou de iniciativas voltadas para o desenvolvimento de jovens talentos no futebol.

