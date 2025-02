Por onde anda Edgar Davids, ex-jogador da Holanda?

Edgar Steven Davids, ex-jogador da seleção holandesa e um dos volantes mais emblemáticos da história do futebol internacional, destacou-se pela sua combatividade, visão de jogo e estilo inconfundível com seus óculos protetores. Ao longo de sua carreira, defendeu clubes de renome como Ajax, AC Milan, Juventus, Barcelona, Inter de Milão, Tottenham e Crystal Palace. Após pendurar as chuteiras, Davids seguiu caminhos surpreendentes, tanto no futebol quanto fora dele. O Lance! te conta por onde anda Edgar Davids.

Histórico da carreira de Edgar Davids

Nascido em Paramaribo, Suriname, em 13 de março de 1973, Davids mudou-se para a Holanda ainda criança. Começou sua trajetória no Ajax, onde rapidamente se destacou por sua intensidade e técnica apurada. Foi fundamental para o sucesso do clube na década de 1990, conquistando a Liga dos Campeões da UEFA em 1995.

Em 1996, transferiu-se para o AC Milan, mas foi na Juventus que Davids atingiu o auge de sua carreira, sendo o motor do meio-campo bianconero e conquistando três títulos da Série A. Em 2004, teve uma passagem marcante pelo Barcelona, onde ajudou o clube a se recuperar na temporada. Posteriormente, atuou por Inter de Milão, Tottenham e retornou ao Ajax antes de encerrar sua carreira como jogador no Barnet, na Inglaterra, onde também foi treinador.

Pela seleção holandesa, Davids disputou 74 partidas e marcou seis gols, participando de três Eurocopas e uma Copa do Mundo (1998), onde ajudou a Holanda a chegar às semifinais.

Clubes em que jogou

Ajax (1991–1996): 106 jogos, 20 gols AC Milan (1996–1997): 19 jogos, 0 gols Juventus (1997–2004): 159 jogos, 9 gols Barcelona (2004 - empréstimo): 18 jogos, 1 gol Inter de Milão (2004–2005): 14 jogos, 0 gol Tottenham Hotspur (2005–2007): 40 jogos, 1 gol Ajax (2007–2009): 25 jogos, 1 gol Crystal Palace (2010): 6 jogos, 0 gol Barnet (2012–2014): 36 jogos, 1 gol

No total, Davids acumulou 423 jogos e 33 gols ao longo de sua carreira em clubes.

Legado no futebol

Conhecido como "The Pitbull", Edgar Davids foi um dos volantes mais versáteis e carismáticos de sua época. Sua capacidade de combinação entre força física, habilidade técnica e visão de jogo o tornaram uma peça-chave em todos os clubes por onde passou. Davids também foi pioneiro ao usar óculos esportivos devido a um problema de glaucoma, o que se tornou uma de suas marcas registradas.

Seu impacto vai além dos títulos conquistados, inspirando gerações de jogadores que buscam o equilíbrio entre intensidade e talento.

Por onde anda Edgar Davids?

Após a aposentadoria, Edgar Davids continuou envolvido com o futebol. Ele assumiu o papel de treinador no Barnet, onde também jogou como técnico e jogador. Posteriormente, trabalhou como assistente técnico no Telstar, da Holanda, e teve uma experiência como treinador principal do Olhanense, em Portugal.

Fora dos campos, Davids é conhecido por seu envolvimento com projetos sociais e empresariais. Ele também é ativo no mundo da moda esportiva e teve parcerias com marcas de renome. Recentemente, participou de iniciativas voltadas para o desenvolvimento de jovens talentos no futebol.