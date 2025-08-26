Nike e estrela do basquete elevam o nível de parceria

A Nike anunciou que Caitlin Clark, estrela do basquete dos EUA, terá uma linha de produtos com assinatura própria, alçando a armadora de 23 anos a um nível ainda mais elevado na fornecedora de material esportivo. A logomarca da linha se baseia na letra C, que inicia nome e sobrenome da jogadora. Este é um novo nível da relação entre marca e atleta, e Clark é uma das personagens mais populares dos esportes estadunidenses.

- O elenco de assinaturas da Nike conta com grandes nomes de todos os tempos, e estou incrivelmente orgulhosa de me juntar a algumas das melhores atletas do mundo. Estou animada para compartilhar uma primeira visão do que começamos a criar juntas - garante Caitlin, em publicação no site da empresa.

De acordo com a publicação, a armadora do Indiana Fever trabalhou "em colaboração com os designers da Nike e analisando cada detalhe para chegar a um logotipo exclusivo que parecesse atemporal e ressonante". E tal logo estarão na coleção de roupas esportivas e demais itens de vestuário.

- Para mim, isso é mais do que apenas um logotipo. É um sonho que se tornou realidade - diz Caitlin.

A coleção de Caitlin incluirá camisetas, moletons, shorts e calças. A previsão de lançamento é para o ano que vem, mas algumas peças com a logomarca já poderão ser vistas nos próximos meses. Atleta da Nike desde 2022, Caitlin é embaixadora global do esporte.

- Na Nike, sempre nos inspiramos não apenas nos maiores atletas do mundo, mas também naqueles que elevam o espírito do esporte em si. Caitlin exemplifica ambos: uma jogadora de basquete excepcional e uma embaixadora excepcional do esporte - afirma Ann Miller, vice-presidente executiva de marketing esportivo global da Nike.

Nike desenvolveu logo para Caitlin Clark, que passa a ter linha própria (Imagem: Nike)

Primeira escolha do draft de 2024, Clark vem se destacando tanto na liga quanto com a seleção dos EUA nas competições.