NFL no Rio irá custar milhões para os cofres do governo; veja valores

A NFL no Rio vai custar caro pro governo! Segundo o jornal O Globo, o Estado e a Prefeitura irão desembolsar milhões por ano para a realização do evento. Em 2026, três jogos da temporada regular do torneio acontecerão no Maracanã.

Ainda segundo informações do jornal O Globo, os órgãos irão desembolsar mais de R$ 40 milhões por ano e o valor será dividido igualmente entre o Estado e a Prefeitura. Os repassesserão feitos em duas parcelas, uma em março e a outra em junho, no ano dos duelos.

O Rio de janeiro, porém, espera um grande retorno e movimentação com a NFL, como aconteceu em São Paulo. No início de setembro, a Neo Química Arena, em Itaquera, recebeu o jogo entre Los Angeles Chargers e Kansas City Chiefs.

Na ocasião, a Prefeitura de São Paulo estimou uma movimentação econômica de R$ 330 milhões por conta da partida. Apesar da ansiedade, até o momento, ainda não há datas e nem times definidos para as partidas da NFL que acontecerão no Rio.

NFL fará partida no Rio de Janeiro após sucesso em São Paulo

A NFL fará um jogo de temporada regular no Maracanã, no Rio de Janeiro, segundo anunciado no fim de setembro. Com o sucesso da Liga no Brasil, lotando dois jogos na Neo Química Arena, em São Paulo, nos anos de 2024 e 2025, a marca seguirá a expansão em solo brasileiro com partida em outra grande cidade brasileira. O contrato da NFL com o Rio é de, no mínimo, três partidas de temporada regular ao longo dos próximos cinco anos.

- Continunando o sucesso dos jogos em São Paulo, não poderíamos estar mais animados de jogar em uma das cidades mais icônicas do mundo: o Rio de Janeiro. Nós estamos ansiosos para trabalhar de perto com os parceiros municipais e estaduais do Rio ao lado do histórico Estádio do Maracanã para aprofundar nossos laços com os 10 milhões de fãs no Brasil e ao redor da América do Sul - disse o comissário da NFL Roger Goodell.

A NFL desembarcou no Brasil pela primeira vez em 2024, para a realização da partida entre Philadelphia Eagles e Green Bay Packers, na Neo Química Arena, em São Paulo. Com o país sendo um dos maiores mercados consumidores da Liga no mundo, o público presente no jogo foi de 47.236 pessoas. O resultado foi considerado um sucesso pelos diretores da NFL, que retornou ao solo brasileiro em 2025.

Neste ano, foi realizado um duelo divisional, o que não é muito comum em confrontos internacionais, entre Los Angeles Chargers e Kansas City Chiefs. O público presente superou o de 2024, com 47.627 pessoas.

Com o sucesso, a NFL anunciou que fará jogos em outra cidade do Brasil: o Rio de Janeiro. O Maracanã sediará a partida no Brasil em 2026, em mais um passo para expandir a imagem da liga no país. O contrato da NFL com o Rio é de, no mínimo, três partidas de temporada regular ao longo dos próximos cinco anos.