NFL no Rio irá custar milhões para os cofres do governo; veja valores

Estado e Prefeitura irão dividir os custos

Fernanda Vicente Franklin
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 05/10/2025
16:02
Chargers e Chiefs jogaram no Brasil em 2025 (Foto: NELSON ALMEIDA / AFP
imagem cameraAntes da NFL no Rio, Chargers e Chiefs jogaram em São Paulo, em 2025. (Foto: NELSON ALMEIDA / AFP
A NFL no Rio vai custar caro pro governo! Segundo o jornal O Globo, o Estado e a Prefeitura irão desembolsar milhões por ano para a realização do evento. Em 2026, três jogos da temporada regular do torneio acontecerão no Maracanã.

Ainda segundo informações do jornal O Globo, os órgãos irão desembolsar mais de R$ 40 milhões por ano e o valor será dividido igualmente entre o Estado e a Prefeitura. Os repassesserão feitos em duas parcelas, uma em março e a outra em junho, no ano dos duelos.

O Rio de janeiro, porém, espera um grande retorno e movimentação com a NFL, como aconteceu em São Paulo. No início de setembro, a Neo Química Arena, em Itaquera, recebeu o jogo entre Los Angeles Chargers e Kansas City Chiefs.

Na ocasião, a Prefeitura de São Paulo estimou uma movimentação econômica de R$ 330 milhões por conta da partida. Apesar da ansiedade, até o momento, ainda não há datas e nem times definidos para as partidas da NFL que acontecerão no Rio.

NFL fará partida no Rio de Janeiro após sucesso em São Paulo

NFL fará um jogo de temporada regular no Maracanã, no Rio de Janeiro, segundo anunciado no fim de setembro. Com o sucesso da Liga no Brasil, lotando dois jogos na Neo Química Arena, em São Paulo, nos anos de 2024 e 2025, a marca seguirá a expansão em solo brasileiro com partida em outra grande cidade brasileira. O contrato da NFL com o Rio é de, no mínimo, três partidas de temporada regular ao longo dos próximos cinco anos.

- Continunando o sucesso dos jogos em São Paulo, não poderíamos estar mais animados de jogar em uma das cidades mais icônicas do mundo: o Rio de Janeiro. Nós estamos ansiosos para trabalhar de perto com os parceiros municipais e estaduais do Rio ao lado do histórico Estádio do Maracanã para aprofundar nossos laços com os 10 milhões de fãs no Brasil e ao redor da América do Sul - disse o comissário da NFL Roger Goodell.

A NFL desembarcou no Brasil pela primeira vez em 2024, para a realização da partida entre Philadelphia Eagles e Green Bay Packers, na Neo Química Arena, em São Paulo. Com o país sendo um dos maiores mercados consumidores da Liga no mundo, o público presente no jogo foi de 47.236 pessoas. O resultado foi considerado um sucesso pelos diretores da NFL, que retornou ao solo brasileiro em 2025.

Neste ano, foi realizado um duelo divisional, o que não é muito comum em confrontos internacionais, entre Los Angeles Chargers e Kansas City Chiefs. O público presente superou o de 2024, com 47.627 pessoas.

Com o sucesso, a NFL anunciou que fará jogos em outra cidade do Brasil: o Rio de Janeiro. O Maracanã sediará a partida no Brasil em 2026, em mais um passo para expandir a imagem da liga no país. O contrato da NFL com o Rio é de, no mínimo, três partidas de temporada regular ao longo dos próximos cinco anos.

Patrick Mahomes em ação em jogo entre Kansas City Chiefs e Philadelphia Eagles na NFL (Foto: Jamie Squire/Getty Images/AFP)
